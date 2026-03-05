　
中華隊首戰惜敗　賈永婕喊「打爆日本」：台灣球迷淹沒東京巨蛋

▲▼賈永婕赴東京巨蛋為中華隊加油。（圖／翻攝賈永婕粉絲團）

▲賈永婕赴東京巨蛋為中華隊加油。（圖／翻攝賈永婕粉絲團，下同）

記者許力方／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊5日首戰，東京巨蛋湧入大批台灣球迷，台北101董事長賈永婕也前往日本替中華隊加油，最終中華隊0比3不敵澳洲，賈永婕賽後發文「輸一場沒關係，明天我們贏回來！」

中華隊首戰0比3不敵澳洲，賈永婕賽後發文，興奮稱「大家今天都坐板南線來到東京巨蛋了」，台灣球迷淹沒東京巨蛋，讓她感受到滿滿的熱血，也讓她知道，如果「要參選」就去所有的棒球場拜票，在東京巨蛋就是她出道以來人氣最旺時刻，動不了，進不去也離不開。

▲▼賈永婕赴東京巨蛋為中華隊加油。（圖／翻攝賈永婕粉絲團）

賈永婕說，現場很多人都對她說加油，她相信正義總有一天會到。最後賈永婕鼓勵球迷「輸了一場沒關係，不要緊，明天我們贏回來！集氣！加油！」並在文中標記「正義遲早會到」、「teamtaiwan」、「打爆日本」。

賈永婕稍早曾發文說自己昨天飛日本可能太興奮了，沒想到在下機時，竟然把護照留在飛機上，更讓她捏一把冷汗的是，下機後一路暢通無阻，直到走到了海關才想起來，所幸最後虛驚一場。

本屆經典賽中華隊分在東京巨蛋C組預賽，吸引大量台灣球迷跨海應援。比賽日上午開始，東京巨蛋聚集大批台灣球迷身穿「Team Taiwan」球衣、手持國旗拍照打卡，高喊「台灣隊加油」，氣氛相當熱烈，幾乎把整個場外染成一片紅藍白，被形容是「把台北大巨蛋搬到東京。」

▲▼賈永婕赴東京巨蛋為中華隊加油。（圖／翻攝賈永婕粉絲團）

03/03 全台詐欺最新數據

賈永婕2026WBC2026中華隊

