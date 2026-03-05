　
地方 地方焦點

漫步新北淡水、三芝粉色花海　走讀農再社區品味在地好物

▲漫步新北淡水、三芝粉色花海。（圖／新北市農業局提供）

▲樹興社區滬尾櫻花大道。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春意漸濃，新北市北海岸山櫻花率先綻放，淡水區樹興社區與三芝區三和社區陸續披上粉嫩色彩。從山城花道到溪畔步道，櫻花沿線盛開，為北海岸風景套上春日濾鏡。新北市政府農業局邀請民眾把握花期，安排一場說走就走的賞櫻小旅行，走進農村再生社區，在花海與田園間感受自然與人文交織的春日魅力。

位於淡海輕軌V03淡金鄧公站附近的淡水區樹興社區，擁有長約4公里的「滬尾櫻花大道」，每逢花季櫻花沿路盛放，形成浪漫粉色隧道，成為淡水經典賞櫻景點之一。近年社區也積極推動蒔茶復育，復耕面積已近25公頃，並發展茶籽油、手工土雞蛋捲等特色農產品，同時推出茶油香皂、香氛泡澡錠、茶油乳液與香氛蠟燭等DIY體驗，展現生產、生活與生態並行的農村永續成果。手作活動請先預約電洽新北市淡水區樹興社區發展協會許元耀先生0975-862-636。

▲漫步新北淡水、三芝粉色花海。（圖／新北市農業局提供）

▲三芝三和社區三生步道。

而沿台2線淡金公路轉北13線公王路，則可抵達三芝區三和社區的「三生步道」。步道沿大坑溪綿延約2公里，沿途種植山櫻花、昭和櫻及吉野櫻等多品種櫻花，花季時粉色花朵如雲鋪展，搭配小橋流水與梯田山景，形成層次分明的春日景致。步道入口附近的「希望市集」也販售洛神米香、洛神小Q菓與洛神蘋果醋等洛神花系列產品及在地農特產，讓民眾賞花之餘，也能品味農村風味。詳細資訊可洽新北市三芝區三和社區發展協會執行長劉秀鳳小姐0910-053-855。

農業局長諶錫輝表示，市府持續從生活、生產與生態面向推動農村再生與永續發展，今年春天特別推薦「淡海花金農藝」路線，邀請民眾揪親友走進農村社區賞櫻踏青。農業局也提醒，前往賞花可多利用大眾運輸工具，並共同維護花木與環境整潔，在櫻花雨中留下美好的春日記憶。最新花況資訊可搜尋「賞花快報」查詢。

▲漫步新北淡水、三芝粉色花海。（圖／新北市農業局提供）

▲樹興社區滬尾櫻花大道長達約4公里，花季時櫻花沿路盛開，形成夢幻粉色隧道。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

新北市賞櫻北海岸櫻花大道農村再生

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

