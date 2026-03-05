　
地方 地方焦點

勞動節連假台金航線3／9開放訂位　提供3.4萬個座位

▲▼勞動節連假台金航線3／9開放訂位，提供3.4萬個座位。（圖／金門縣政府提供）

▲勞動節連假台金航線3／9開放訂位，提供3.4萬個座位。（圖／金門縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

勞動節3天連假將至，交通部民用航空局宣布，台灣往返金門的管制航線將於3月9日上午9時開放訂位。此次ㄧ共規劃404架次航班、提供34,412個座位，金門縣政府也請民航局持續掌握訂位情形，必要時協調航空公司增班，以滿足旅客返鄉與旅遊需求。

今年勞動節連假自5月1日至5月3日，共3天，民航局將4月30日至5月4日訂為航空疏運期間，總計5天，以因應往返離島的旅運需求。縣府表示，連假期間往返離島需求通常較為集中，民航局已提前規劃運能並開放訂位，希望讓民眾能提早安排行程。

交通部指出，自此次勞動節連假起將實施「分級退票」措施，針對加註「逾期作廢」限制的機票，依退票時間不同採取不同費率。若於起飛日前7天（含）以前辦理退票，退票費不得超過票面價10%；起飛日前1至6日退票，退票費不得超過20%；若於當日起飛前辦理退票，退票費則不得超過30%。此措施主要是鼓勵旅客若行程有變動，能及早釋出機位，讓有限的離島航班座位得以更有效利用。

▲▼勞動節連假台金航線3／9開放訂位，提供3.4萬個座位。（圖／金門縣政府提供）

金門縣政府提醒，勞動節連假尖峰時段為4月30日至5月2日自台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島返回台灣方向。上述期間的機票將加註「限當日當班次」與「逾期作廢」等使用限制。若旅客臨時無法搭乘原訂航班，務必在起飛前通知航空公司取消訂位，並依原開票規定辦理退票，以保障自身權益。

金門縣政府也提醒，離島航班容易受天候影響而有所調整，旅客應留意最新氣象資訊並妥善安排行程，搭機當日建議提早抵達機場辦理報到，並攜帶身分證件，以確保順利搭機。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

台電金門動員54人強化電網

台電金門動員54人強化電網

今（5）日適逢二十四節氣「驚蟄」，萬物甦醒、鳥獸活動漸趨頻繁。為防範鳥巢築設、蛇獸出沒及樹竹生長碰觸線路引發停電，台灣電力公司金門區營業處啟動春季穩定供電專案，動員人力與機具全面強化電網巡檢與維護作業，展現守護離島供電穩定的決心。

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通 「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通 「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

短耳鴞現蹤花崗岩植被區

短耳鴞現蹤花崗岩植被區

勞動節離島航班首實施「退票費用分級制」　3/9起開放訂票

勞動節離島航班首實施「退票費用分級制」　3/9起開放訂票

金門警車知法犯法「逆向違停」

金門警車知法犯法「逆向違停」

金門新聞金門勞動節連假離島航班

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

