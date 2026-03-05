新北中和行動治理座談　侯友宜：萬大中和線拚2027年完工

▲新北市府團隊與里長於會中針對各項市政議題進行深度交流與討論，致力解決市民大小問題。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（5日）率市府團隊前往中和區舉行行動治理座談會，與地方里長面對面交流，盤點重大市政與區政建設成果。侯友宜表示，財劃法通過後，今年中和區預算將加碼投入，市府將優先推動基礎建設並加速各項市政計畫，讓建設持續向前、城市穩健發展。

侯友宜指出，中和捷運路網正持續完善。其中，捷運萬大中和線全長約9.5公里，工程預計於2027年完工，未來通車後可大幅縮短中和往返台北市中心的通勤時間，也可分散台64線及中正路交通壓力。此外，未來路線規劃將增設4座車站，強化區域交通串聯功能；至於捷運中和光復線，目前已啟動可行性評估，預計今年送中央審議，盼早日核定，讓市民通勤更加便利。

▲侯友宜率市府團隊於5日上午至中和區參加行動治理座談會，與基層直接面對面溝通。

針對里長關心的污水下水道接管進度，市府水利局說明，中和區污水下水道工程持續推進，目前累計接管已逾12萬戶，接管率達66%以上，第三期工程也已開工，未來將進一步改善居住環境與水質品質。

會中也有里長建議，未來新北歡樂耶誕城活動可擴大至中和四號公園，增設地景藝術與燈飾裝置，帶動地方節慶氛圍。侯友宜對此表示，已指示觀光旅遊局進行整體評估，期望結合市府與地方力量，打造更具特色的耶誕節慶活動。

此外，針對正行里小公園續借案，市府團隊與中央民代合作，積極與金門縣政府進行跨縣市協調，已成功爭取2026年度持續無償使用，並由中和區公所負責管理維護。侯友宜表示，這是地方、中央與跨縣市政府合作共享資源的良好案例。

▲侯友宜與中和區各里長於會後進行合影留念，地方與市府團結合作。

侯友宜強調，未來市府將持續推動交通建設、公共設施升級及社福資源整合，透過行動治理機制傾聽地方需求、即時解決問題，從看得見的建設到看不見的基礎工程，全面提升市民生活品質，讓中和邁向交通便捷、環境永續、文化多元與世代共融的幸福城市。

民政局長林耀長表示，自2019年推動行動治理以來，中和區里長共提出227案，目前已完成219案，執行率達96.5%。市府團隊將持續以「府區一體、立即行動」的精神，積極回應地方需求、提升市政服務效能。