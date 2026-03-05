　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026大陸全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國務院總理李強今（5）日在全國人大開幕會上作《政府工作報告》，其中涉台內容提及：「共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策」，兩岸學者預期，大陸今年還會推出相關經濟措施，而求穩定為對台工作重點。

於涉台方面，該份政府工作報告強調，要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。

▲▼國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢向《東森新媒體ETtoday》分析，兩岸關係本就非大陸國務院主責，因此表述基本變化不大，與王滬寧於對台工作會議的發言相近。

王信賢提到，較值得注意的是，李強回顧2025年工作時，一開始就提到反法西斯戰爭勝利80周年和設立台灣光復紀念日，顯然這兩件事對於中共而言意義重大，不過，其重大並非來自於「台灣問題」的重要性，而是對於二戰後國際秩序的重視。

對於新增「落實台灣同胞享受同等待遇政策」表述，王信賢指出，過去幾年大陸推出諸多「惠台」政策，因此這不是新論述，也非今年對台工作重點，而僅是把過去的相關政策進一步落實。王信賢認為，求穩定將是今年對台工作重點。

王信賢還指出，由於中共對賴清德政府的不信任加深，加上過去一年多美中戰略競爭中的「台灣問題」持續突出，以及日本首相高市早苗的「台灣有事論」，都讓反獨與反外部勢力干涉成為優先。

▲▼大陸資深涉台學者包承柯。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸資深涉台學者包承柯。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸資深涉台學者包承柯告訴《東森新媒體ETtoday》，從李強工作報告的對台基調與方向來看，有三個主要任務，第一是在九二共識上推進兩岸和平發展，第二是堅決打擊台獨的分裂行徑，第三個推動統一發展的前景。

此外，今年報告中稱堅決「打擊」台獨，而非去年的堅決「反對」台獨。包承柯認為，「打擊」台獨的分量要比較重。他說明，從賴清德上台之後，大陸已經提出打擊台獨分裂，今年的政府工作報告也改成這種提法，「實際上打擊台獨的基調已經基本形成」。

談及落實同等待遇，包承柯指出，兩岸經濟上的融合發展，將是重要課題。他建議，如果在十五五規劃當中能夠加強台商的參與，給予台灣民眾更多對於大陸經濟的參與感、融入感，那對實現十五五規劃會有更好的體現，他也相信，大陸還會推出相關的經濟措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國打線炸裂11比4轟爆捷克　日網警戒
中華隊首戰惜敗　賈永婕喊「打爆日本」：台灣球迷淹沒東京巨蛋
快訊／韓國4轟火力全開！11比4擊垮捷克　搶下首勝
快訊／2縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

推動中東局勢降溫　陸將派特使翟雋出訪斡旋

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

推動中東局勢降溫　陸將派特使翟雋出訪斡旋

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

AI逼真復活豬哥亮！《高雄有顆藍寶石》揭秀場內幕　高凌風、鳳飛飛全躍上海報

藍3800億+N軍購條例出爐　總統府：支持政院版是信任專業挺國軍

謝京穎懷雙胞胎「驚覺鼻子變大」　親吐心聲：一切是最好的安排

韓國打線炸裂11比4轟爆捷克　日網警戒：火花四射的日韓戰要來了

天心首戰鬼片：面目全非也可以！　韓國尪停車場「超猛特訓」嚇到差點爆粗

香氛助眠成新趨勢！Jo Malone推藍調入夜儀式　3款噴霧推薦

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

3歲童手指卡洞洞尺爆哭！父急抱衝派出所　基隆警剪開解危

Dior幸運草、小瓢蟲項鍊祝福滿滿　彩漆珠寶繽紛亮眼

參加夏宇童、孫協志百萬婚禮爆哭！　田中千繪見習大婚⋯親曝「登記進度」

張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」

大陸熱門新聞

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照 老闆：看到自己初入社會的樣子

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐被取代

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通 「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

國泰班機起飛半小時突失壓 氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

太激烈！陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷

王毅：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

更多熱門

相關新聞

中共兩會推民族團結法　陸委會：法律陷阱多

中共兩會推民族團結法　陸委會：法律陷阱多

中國第14屆全國人大第四次會議5日在北京登場，會中將審議《民族團結進步促進法》草案，被視為本次重要立法之一。草案明定中國公民有維護國家統一與民族團結的義務，並強調政府須促進兩岸經濟文化交流合作，深化融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感與認同感。對此，陸委會副主委梁文傑在例行記者會上示警，該法用語相當模糊，「宣示性意義大於實際法律適用性」，未來赴陸恐存在安全風險。

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

2026兩會／1200萬人找工作！陸官方祭出「穩就業」戰略

2026兩會／1200萬人找工作！陸官方祭出「穩就業」戰略

2026兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

2026兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

陸經濟目標改「區間式」　為不確定留空間

陸經濟目標改「區間式」　為不確定留空間

關鍵字：

2026兩會大陸兩會人大李強政府工作報告兩岸關係

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

最情緒化星座Top 3！

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面