2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

▲2026大陸全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國務院總理李強今（5）日在全國人大開幕會上作《政府工作報告》，其中涉台內容提及：「共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策」，兩岸學者預期，大陸今年還會推出相關經濟措施，而求穩定為對台工作重點。

於涉台方面，該份政府工作報告強調，要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。

▲國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢向《東森新媒體ETtoday》分析，兩岸關係本就非大陸國務院主責，因此表述基本變化不大，與王滬寧於對台工作會議的發言相近。

王信賢提到，較值得注意的是，李強回顧2025年工作時，一開始就提到反法西斯戰爭勝利80周年和設立台灣光復紀念日，顯然這兩件事對於中共而言意義重大，不過，其重大並非來自於「台灣問題」的重要性，而是對於二戰後國際秩序的重視。

對於新增「落實台灣同胞享受同等待遇政策」表述，王信賢指出，過去幾年大陸推出諸多「惠台」政策，因此這不是新論述，也非今年對台工作重點，而僅是把過去的相關政策進一步落實。王信賢認為，求穩定將是今年對台工作重點。

王信賢還指出，由於中共對賴清德政府的不信任加深，加上過去一年多美中戰略競爭中的「台灣問題」持續突出，以及日本首相高市早苗的「台灣有事論」，都讓反獨與反外部勢力干涉成為優先。

▲大陸資深涉台學者包承柯。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸資深涉台學者包承柯告訴《東森新媒體ETtoday》，從李強工作報告的對台基調與方向來看，有三個主要任務，第一是在九二共識上推進兩岸和平發展，第二是堅決打擊台獨的分裂行徑，第三個推動統一發展的前景。

此外，今年報告中稱堅決「打擊」台獨，而非去年的堅決「反對」台獨。包承柯認為，「打擊」台獨的分量要比較重。他說明，從賴清德上台之後，大陸已經提出打擊台獨分裂，今年的政府工作報告也改成這種提法，「實際上打擊台獨的基調已經基本形成」。

談及落實同等待遇，包承柯指出，兩岸經濟上的融合發展，將是重要課題。他建議，如果在十五五規劃當中能夠加強台商的參與，給予台灣民眾更多對於大陸經濟的參與感、融入感，那對實現十五五規劃會有更好的體現，他也相信，大陸還會推出相關的經濟措施。