萬里候車亭驚見迷航大水薙鳥　新北動保處救援照護後順利野放

▲大水薙鳥為鸌形目鸌科麗鸌屬鳥類，又名大灰鸌，擁有管狀鼻孔是牠們共通特徵。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區基金公路台電北展館候車亭旁，近日有民眾發現一隻體型略大的海鳥蹲坐在地，對過往人車幾乎沒有反應，疑似迷航或體力不支。等車民眾擔心牠生病或受傷，先將牠送往鄰近消防分隊暫時安置，並通報動保處到場處理。動保員確認該鳥為遠洋海鳥「大水薙鳥」，經獸醫師檢診與照護後體力逐漸恢復，隨後帶往海邊進行野放，順利重返海洋翱翔。

動保處獸醫師謝弘斌表示，該隻大水薙鳥送抵時未發現明顯外傷，推測可能因長時間未進食、滯留陸地而出現脫水與體力不足情形。照護期間安排基本健康檢查，並補充水分與營養，同時提供安靜環境休養，以降低緊迫。經持續觀察與飛行狀態評估，確認其具備自主飛行能力後，才將牠帶往海邊野放，確保能順利返回海洋生活。

▲基隆外海棉花嶼是牠目前臺灣唯一繁殖地點，具有獨特生態價值。

動保處指出，大水薙鳥為鸌形目鸌科麗鸌屬鳥類，又名大灰鸌，是典型遠洋海鳥，平時多在海上滑翔覓食，仰賴氣流進行長距離飛行，但並不擅長從平地起飛，因此若誤入道路或市區，往往代表體力不支或迷航。牠在飛行轉彎或御風時，翅膀會輕觸海面「薙水」，也因此得名。外觀上具有管狀鼻孔，頭部與背部羽色呈褐白斑駁，辨識度高。臺灣目前唯一的繁殖地位於基隆外海棉花嶼，具有珍貴的生態價值。

動保處長楊淑方呼籲，民眾若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先以手機拍照記錄，再撥打1959動保專線或2959-6353通報，由專業人員判斷並處理，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成二度傷害。動保處提供24小時救援服務，負責受傷、受困動物的救援、收容與醫療照護，期盼市民共同守護生態環境，打造新北成為友善動物的城市。