中國人大審《民族團結法》！梁文傑：赴陸任何行為恐被擴大解釋

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者閔文昱／綜合報導

中國第14屆全國人大第四次會議5日在北京登場，會中將審議《民族團結進步促進法》草案，被視為本次重要立法之一。草案明定中國公民有維護國家統一與民族團結的義務，並強調政府須促進兩岸經濟文化交流合作，深化融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感與認同感。對此，陸委會副主委梁文傑在例行記者會上示警，該法用語相當模糊，「宣示性意義大於實際法律適用性」，未來赴陸恐存在安全風險。

強調反分裂 涉台內容兩度入法

這部共64條的法案中，明確寫入「堅決反對一切以民族、宗教、人權等名義對中華人民共和國進行滲透破壞、污蔑抹黑、遏制打壓的行為」，並提出將依法追究破壞民族團結或製造民族分裂的責任。

其中兩度提及台灣，包括透過兩岸經濟、文化交流活動深化融合發展，強化「兩岸同屬中華民族、同是中國人」的認識與榮譽感，以及藉由「台灣同胞聯誼會」等組織推動「鑄牢中華民族共同體意識」。

此外，草案也要求各級學校、教育機構及媒體加強相關宣傳，並將相關理念融入家庭教育，明定未成年人的父母應引導子女「熱愛中國共產黨、熱愛祖國」，不得灌輸不利民族團結的觀念；宗教團體亦須堅持「宗教中國化」方向。

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑：打擊範圍可能很廣

梁文傑指出，草案多為宣揚價值觀與道德觀的語句，法律概念相當寬泛，以台灣法律體系來看「是蠻奇怪的」。他直言，也正因為用字模糊，一旦適用，打擊範圍可能非常廣泛，「任何行為或言論，都可能因為擴大解釋而被涵蓋在內」。

他提醒，在這種寬泛法律架構下，任何行為都有可能被解釋為違法，民眾前往中國大陸須留意可能存在的安全風險。陸委會也正持續研究法案後續發展與實際適用情況。

兩會涉台基調未變 國防預算再攀升

針對今年中國政府工作報告，梁文傑表示，該報告向來不是發表重大對台政策的場合，今年涉台內容仍延續「反獨、反干涉、促統、促融合」基調，與過往調性一致，未見重大變化。

不過，他也提到，中共今年國防預算編列約1.9兆元人民幣，年增率7%，單就增幅換算約增加新台幣6千億元，規模遠高於台灣相關年度增額，顯示在經濟情勢不穩情況下仍持續加大軍事投入，對台形成壓力。

陸委會主委邱垂正則指出，中共長期透過軍事、外交、經濟與法律等多面向對台施壓，「複合性施壓」已成台海緊張來源之一。政府將持續關注兩會立法動向，並重申願在對等尊嚴、相互尊重原則下與對岸對話，呼籲北京以對話取代對抗，共同維護區域和平穩定。