　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國人大審《民族團結法》！梁文傑：赴陸任何行為恐被擴大解釋

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者閔文昱／綜合報導

中國第14屆全國人大第四次會議5日在北京登場，會中將審議《民族團結進步促進法》草案，被視為本次重要立法之一。草案明定中國公民有維護國家統一與民族團結的義務，並強調政府須促進兩岸經濟文化交流合作，深化融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感與認同感。對此，陸委會副主委梁文傑在例行記者會上示警，該法用語相當模糊，「宣示性意義大於實際法律適用性」，未來赴陸恐存在安全風險。

強調反分裂　涉台內容兩度入法

這部共64條的法案中，明確寫入「堅決反對一切以民族、宗教、人權等名義對中華人民共和國進行滲透破壞、污蔑抹黑、遏制打壓的行為」，並提出將依法追究破壞民族團結或製造民族分裂的責任。

其中兩度提及台灣，包括透過兩岸經濟、文化交流活動深化融合發展，強化「兩岸同屬中華民族、同是中國人」的認識與榮譽感，以及藉由「台灣同胞聯誼會」等組織推動「鑄牢中華民族共同體意識」。

此外，草案也要求各級學校、教育機構及媒體加強相關宣傳，並將相關理念融入家庭教育，明定未成年人的父母應引導子女「熱愛中國共產黨、熱愛祖國」，不得灌輸不利民族團結的觀念；宗教團體亦須堅持「宗教中國化」方向。

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑：打擊範圍可能很廣

梁文傑指出，草案多為宣揚價值觀與道德觀的語句，法律概念相當寬泛，以台灣法律體系來看「是蠻奇怪的」。他直言，也正因為用字模糊，一旦適用，打擊範圍可能非常廣泛，「任何行為或言論，都可能因為擴大解釋而被涵蓋在內」。

他提醒，在這種寬泛法律架構下，任何行為都有可能被解釋為違法，民眾前往中國大陸須留意可能存在的安全風險。陸委會也正持續研究法案後續發展與實際適用情況。

兩會涉台基調未變　國防預算再攀升

針對今年中國政府工作報告，梁文傑表示，該報告向來不是發表重大對台政策的場合，今年涉台內容仍延續「反獨、反干涉、促統、促融合」基調，與過往調性一致，未見重大變化。

不過，他也提到，中共今年國防預算編列約1.9兆元人民幣，年增率7%，單就增幅換算約增加新台幣6千億元，規模遠高於台灣相關年度增額，顯示在經濟情勢不穩情況下仍持續加大軍事投入，對台形成壓力。

陸委會主委邱垂正則指出，中共長期透過軍事、外交、經濟與法律等多面向對台施壓，「複合性施壓」已成台海緊張來源之一。政府將持續關注兩會立法動向，並重申願在對等尊嚴、相互尊重原則下與對岸對話，呼籲北京以對話取代對抗，共同維護區域和平穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆
藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　
捷克開轟了！前大聯盟好手3分砲　5局上逼近韓國3比6落後
快訊／新北驚傳割喉血案　女子倒臥血泊中被家人發現
正妹星二代證實離婚　「情斷後尷尬同台」
台澳戰主審好球帶惹議！國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國人大審《民族團結法》！梁文傑：赴陸任何行為恐被擴大解釋

藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　

藍3800億+N軍購條例出爐　草案共9條「授權國防部訂二階段條例」

藍軍購條例拍板後韓國瑜宴請盧秀燕+藍委　憂心與新加坡差距拉大

藍版軍購「3800億＋N」　金主CK楊日前已劃底線：有報價才審查

舊厝換新衫！老宅延壽計畫5月開放申請　砸50億拼3目標創100億產值

一日兩變！藍軍購「3800億+N」　綠黨團憂影響爭取先進武器黃金時機

共機近期不擾台了？　安全官員：川習會前試圖營造錯誤印象

藍提軍購「3800億+N」　卓榮泰以蓋房子為喻：地基怎麼打？

國民黨軍購條例版本出爐　民眾黨團：堅持黨團版本從嚴審查

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

中國人大審《民族團結法》！梁文傑：赴陸任何行為恐被擴大解釋

藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　

藍3800億+N軍購條例出爐　草案共9條「授權國防部訂二階段條例」

藍軍購條例拍板後韓國瑜宴請盧秀燕+藍委　憂心與新加坡差距拉大

藍版軍購「3800億＋N」　金主CK楊日前已劃底線：有報價才審查

舊厝換新衫！老宅延壽計畫5月開放申請　砸50億拼3目標創100億產值

一日兩變！藍軍購「3800億+N」　綠黨團憂影響爭取先進武器黃金時機

共機近期不擾台了？　安全官員：川習會前試圖營造錯誤印象

藍提軍購「3800億+N」　卓榮泰以蓋房子為喻：地基怎麼打？

國民黨軍購條例版本出爐　民眾黨團：堅持黨團版本從嚴審查

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

范少勳都會型男後背包藏驚喜　萬寶龍巧思可變公事包

中東衝突引爆房市寒意！市場胃口大減　專家曝：投資人陷恐慌

中國人大審《民族團結法》！梁文傑：赴陸任何行為恐被擴大解釋

藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　

王品去年EPS達16.02元　股利超額配16.11元「配發率達100.56%」

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

快訊／新北驚傳割喉血案　30歲女子倒臥血泊中被家人發現

捷克開轟了！前大聯盟好手3分砲　5局上逼近韓國3比6落後

真愛無誤！席琳娜節目上「深情激吻」男友髒腳丫　網看傻：這絕對是真愛

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

政治熱門新聞

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

王定宇陷桃色風波　賴苡任：惹錯人了

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

藍營退將：斬首賴清德是中共選項之一　成功機率高

趙少康轟鄭麗文不像話　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例

邱毅：哈米尼勇敢以身殉難　川普判斷錯了！再拖下去台日都出問題

郭正亮：川普打伊朗發現麻煩大了　我保證美國絕對撐不住恐淡出戰局

「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷：導彈量不足

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

綠議員初選「6搶3」激戰　前空服員出線

軍購版本分歧　藍最終版堅持「3500億＋N」

更多熱門

相關新聞

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」

針對陸配李貞秀的不分區立委資格爭議，陸委會主委邱垂正近日接受媒體專訪時表示，李貞秀不具登記參選資格是相當明確的，陸委會將把事證送至中選會，希望中選會「依法行政」。

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

陸委會：陸二代若具雙重身分　恐難任公職

陸委會：陸二代若具雙重身分　恐難任公職

2026兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

2026兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

關鍵字：

民族團結兩岸關係陸委會中國兩會安全風險

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

最情緒化星座Top 3！

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面