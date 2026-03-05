　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

▲▼國民黨主席鄭麗文宣布花蓮縣長候選人游淑貞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨花蓮縣長參選人游淑貞(右)。（資料圖／記者鄭佩玟攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮縣吉安鄉長游淑貞接獲國民黨徵召參選花蓮縣長，昨天(4日)搭火車返回花蓮，疑似動員了逾千人到車站迎接造勢，影響進出動線引發爭議，台鐵站務員雖前往勸導，但因人潮過多無法控制場面。台鐵今晚表示，在站區、月台從事政治或造勢活動屬違規，已將相關影像送鐵路警察依法處理。

台鐵公司說明，昨日花蓮站東出口聚集多個團體，宣稱迎接競選人回花蓮。台鐵公司值班站長接獲消息第一時間即會同路警花蓮分駐所所長及員警，協調聚集的團體退出站前廣場至動線外，並在廣場警戒並疏導旅客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵也重申行政中立之原則，強調各車站空間及辦公空間皆禁止政治活動，依據「國營台灣鐵路股份有限公司場地短期租借作業須知」，明文禁止在站區、月台內從事政治活動或舉辦造勢活動，相關行為均屬違規，台鐵公司已依規定程序，將相關影像資料送路警依法處理。

台鐵公司東區營運處代理處長楊舜安說明，昨天現場實際人數約有上百人，很多社團和團體穿著不同背心，沒有競選旗幟，在警方和站方勸離下，群眾也退到動線外，根據站方與鐵路警察研究，因未出現競選旗幟，未涉選罷法等違法問題，警方會依照違反集會遊行法來處理。

對此，游淑貞今天接受媒體聯訪表示，鄉親自發性歡迎，給她加油鼓勵，若有妨礙到旅客予以抱歉，但這是民眾自發性行動，只能說感謝和抱歉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆
藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　
捷克開轟了！前大聯盟好手3分砲　5局上逼近韓國3比6落後
快訊／新北驚傳割喉血案　女子倒臥血泊中被家人發現
正妹星二代證實離婚　「情斷後尷尬同台」
台澳戰主審好球帶惹議！國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

電視劇替身演員墜落職災　文化部祭重手「最重3年禁領補助」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

無動力帆船橫越7千公里到南非！　探險家陳懷璞3／25啟航

熱血經典賽開打！雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」　邀鄉親助威

快訊／宜蘭縣大雨特報　下到明晨

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」：不如嘴巴閉閉

林家正這球最可惜！　台南Josh：比澳洲2支全壘打還遠

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

電視劇替身演員墜落職災　文化部祭重手「最重3年禁領補助」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

無動力帆船橫越7千公里到南非！　探險家陳懷璞3／25啟航

熱血經典賽開打！雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」　邀鄉親助威

快訊／宜蘭縣大雨特報　下到明晨

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」：不如嘴巴閉閉

林家正這球最可惜！　台南Josh：比澳洲2支全壘打還遠

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

范少勳都會型男後背包藏驚喜　萬寶龍巧思可變公事包

中東衝突引爆房市寒意！市場胃口大減　專家曝：投資人陷恐慌

中國人大審《民族團結法》！梁文傑：赴陸任何行為恐被擴大解釋

藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　

王品去年EPS達16.02元　股利超額配16.11元「配發率達100.56%」

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

快訊／新北驚傳割喉血案　30歲女子倒臥血泊中被家人發現

捷克開轟了！前大聯盟好手3分砲　5局上逼近韓國3比6落後

真愛無誤！席琳娜節目上「深情激吻」男友髒腳丫　網看傻：這絕對是真愛

【結局竟是羅生門】陸加油站驚見「人肉插隊」　女卡位放大招「躺引擎蓋」

生活熱門新聞

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

486先生曝公司困境：只能硬撐

大聯盟專家預測WBC名次...中華隊止步小組賽

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

網購紙箱別囤積！醫師曝「4隱形毒物」

中華隊11點開打！老闆宣布「工作放下」看轉播

馬路4S方格有啥用　內行人解答

林家正這球最可惜！台南Josh：最遠的一球

搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

更多熱門

相關新聞

台鐵埔心=楊梅鋼軌斷裂搶通　5列車延誤

台鐵埔心=楊梅鋼軌斷裂搶通　5列車延誤

台鐵埔心=楊梅間今（5日）上午鋼軌出現裂縫，號誌也發生異常，一度採單線雙向行車，經緊急搶修，中午12時02分恢復雙線行車，該起事件影響5列車延誤，台鐵規劃夜間抽換鋼軌，明天首班車恢復正常行車。

快訊／台鐵埔心=楊梅「鋼軌出現裂縫」號誌異常　單線行車

快訊／台鐵埔心=楊梅「鋼軌出現裂縫」號誌異常　單線行車

台鐵網路購票「VISA信用卡無法付款」　金融機構修復中

台鐵網路購票「VISA信用卡無法付款」　金融機構修復中

張峻、魏嘉賢都參戰　游淑貞：要保住花蓮藍天

張峻、魏嘉賢都參戰　游淑貞：要保住花蓮藍天

國民黨通過雲林、花蓮、金門提名　鄭麗文讚3女將

國民黨通過雲林、花蓮、金門提名　鄭麗文讚3女將

關鍵字：

花蓮縣長選舉游淑貞台鐵花蓮站造勢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

最情緒化星座Top 3！

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面