千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

▲國民黨花蓮縣長參選人游淑貞(右)。（資料圖／記者鄭佩玟攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮縣吉安鄉長游淑貞接獲國民黨徵召參選花蓮縣長，昨天(4日)搭火車返回花蓮，疑似動員了逾千人到車站迎接造勢，影響進出動線引發爭議，台鐵站務員雖前往勸導，但因人潮過多無法控制場面。台鐵今晚表示，在站區、月台從事政治或造勢活動屬違規，已將相關影像送鐵路警察依法處理。

台鐵公司說明，昨日花蓮站東出口聚集多個團體，宣稱迎接競選人回花蓮。台鐵公司值班站長接獲消息第一時間即會同路警花蓮分駐所所長及員警，協調聚集的團體退出站前廣場至動線外，並在廣場警戒並疏導旅客。

台鐵也重申行政中立之原則，強調各車站空間及辦公空間皆禁止政治活動，依據「國營台灣鐵路股份有限公司場地短期租借作業須知」，明文禁止在站區、月台內從事政治活動或舉辦造勢活動，相關行為均屬違規，台鐵公司已依規定程序，將相關影像資料送路警依法處理。

台鐵公司東區營運處代理處長楊舜安說明，昨天現場實際人數約有上百人，很多社團和團體穿著不同背心，沒有競選旗幟，在警方和站方勸離下，群眾也退到動線外，根據站方與鐵路警察研究，因未出現競選旗幟，未涉選罷法等違法問題，警方會依照違反集會遊行法來處理。

對此，游淑貞今天接受媒體聯訪表示，鄉親自發性歡迎，給她加油鼓勵，若有妨礙到旅客予以抱歉，但這是民眾自發性行動，只能說感謝和抱歉。