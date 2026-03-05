藍3800億+N軍購條例出爐　草案共9條「授權國防部訂二階段條例」

▲國民黨立院黨團召開「支持對美軍購，捍衛國家安全」記者會，左起立委王鴻薇、林沛祥、馬文君出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團今（5日）向立法院議事處送出黨版軍購條例，草案案共列8條，編列預算總額上限3800億元，採購美已核准售台包括M109A7 自走砲系統、海馬士系統等8項的「政府對政府」武器。國民黨團說，美國政府未來對於台灣尚未決定的軍售案，項目及具體金額難以確定，為符合預算法及法律明確性，不宜於本特別條例中空白立法，但為確保國家安全及國防需要，本條例授權得另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」以為因應。

國民黨立法院黨團5日召開黨團大會後，確定共推「3800億+N」版本的軍購條例，但在上午的記者會，才表示為3500億元，對於為何有300億元的落差，黨團書記長林沛祥向《ETtoday新聞雲》解釋，這是由黨團成員建議，最後總召傅崐萁從善如流。據了解，這項金額調整除與「美台軍事合作交流」費用有關外，還考量到要與民眾黨版整合的空間。

根據國民黨團晚間公布的軍購條例草案，全名為「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，共列8條，編列預算總額上限3800億元。除採購M109A7 自走砲系統、海馬士遠程精準打擊系統、臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）、陸軍 AH-1W 型直升機零附件、反裝甲型無人機飛彈系統、拖式飛彈、海軍標槍反甲飛彈，以及魚叉飛彈可修件檢修等美已核准售台武器。

國民黨團說，美國政府未來對於台灣尚未決定的軍售案，項目及具體金額難以確定，為符合預算法及法律明確性，不宜於本特別條例中空白立法，但為確保國家安全及國防需要，本條例授權得另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」以為因應。

國民黨團也說，未來如依據國防部「十年兵力規劃案」及「五年兵力整建計畫」的臺海作戰需求，並經整體戰略評估及國防需求檢討，確有新增或調整國防採購之必要者，優先依循政府對政府軍售（FMS）標準程序辦理，完成需求建案、價格談判、交期評估與履約風險控管等完整作業後，得另提強化國防及對美採購第二階段特別預算以為因應；後續美國政府向我國正式發出軍售發價書後，國防部應於知悉日起，立即研擬第二階段特別條例草案，函請立法院審議，本院也應即召開朝野黨團協商列案排審，從速完成三讀程序。

▼國民黨3800億+N軍購特別條例。（國民黨團提供）