藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　

▲FMS美國軍售流程。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核，點圖可放大）



記者陶本和／台北報導

針對國防特別條例的版本，藍營陷入分歧，國民黨中央黨部、國民黨立院黨團5日分別召開記者會，公布黨版「3500億＋Ｎ」與黨團版的「3800億＋Ｎ」，並在程序上，強調需待美方發出「發價書」後，國會才予以排案審查預算。不過，如果攤開美國國防安全合作局（DSCA）官方流程，此舉恐怕讓台灣武器獲得陷入紛亂的窘境。

值得注意的是，在國民黨今天舉行記者會公布版本的前4天，國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱，才拋出「有報價書的，國會依法審查！沒有報價書的，暫緩審議」的主張；但是，如果對照美國對外軍售（FMS）所規定的流程，不難發現此舉並非加速對台軍售，甚至影響武獲的期程。

台灣先備好資金等美方完成程序 提高武獲效率減少期程

在對美軍購的第一階段，是需求擬定與提出意向書（Pre-LOR）。在此一階段，美國在台協會（AIT）的安全合作組會先與國防部討論，確認台灣的作戰需求。

在需求確認後，台灣才會正式向美方提出「需求信函（LOR）」；在美方收到LOR後，美方一來會就內部評估其廠商的產能，由此來敲定交運的期程；二來要進行跨部會的審查，評估科技轉移風險、攸關安全防護的TSFD審查，以及台灣的量能與維護軍備能力，最後還要由印太司令部就整體區域情勢，提出「國家團隊評估報告」（CTA），才能決定採購案是否能獲准。

在國務院與國會審查期間，美國在台協會則負責確保相關項目獲得支持，並隨時與台灣官方交涉。在審查通過之後，才會同意送出發價書（LOA），並簽署發價書。

在發價書送出後，台灣簽署LOA，並匯款首筆資金至我國在美國帳戶內，美國國防財務會計服務中心（DFAS）才會提供「授權撥款（Obligational Authority）」，並且依照交貨的進度進行付款，沒有交貨或延宕，就不會付款，相關款項都還是存在台灣在美國的帳戶中。

依照過去台美默契長期的慣例，雙方會在每年固定時間提出需求，並先編列預算，只要發價書確認時，台灣方面的資金已經準備好，相關計劃就可以無縫接軌執行，生產線也可以馬上啟動，減少武獲的期程。

但是，如果依照國民黨的版本，必須「有報價書，國會才審查」，會變成美方已經完成極為複雜的跨部會審查工程，開出發價書並準備發包時，台灣方面還在等立法院排案，甚至刪減預算與表決。

藍「先有報價書，國會才審查」 周軒：如排隊輪到你結帳才回家拿錢包

國會資深助理周軒表示，如果發價書開出來，台灣卻因為內部政治角力，出現「預算空窗期」付不出首期款，極可能錯失在美國軍工廠的排單順位。

周軒形容，好比熬夜排隊買限量商品，輪到你結帳時，才說要回家拿錢包，店家哪會理你，當然會把商品先賣給下一個排隊的人，「這將導致武器交貨大幅延宕，嚴重衝擊台灣分秒必爭的建軍備戰時程」。

周軒說，就在今天中國人大開幕，國務院總理李強發表政府工作報告，2026年中國國防預算將增加7%，關於台灣的部分，李強再度強調，「堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業」。

周軒指出，國民黨還在首鼠兩端，以為搞出一個3500+N，中國跟美國都會買單，「我就直接講了，到時候拋棄國民黨就會變成新的美中共識了」。

美國已在推「武獲制度改革」 盼加速台灣交貨程序

事實上，台美雙方都希望加速武獲的期程，因此美國近年來也推動「武獲制度改革」。首先，美國把知會國會的軍售額度，從1400萬美金提高到2500萬美金，金額雖然不多，但在售後服務方面，好比改善訓練方式、技術協助、主要武器零附件取得等，可以省掉很多程序，可以做快速採購，爭取戰力提升彈性。

在時間方面，台灣知會國會的時間也比照北約Plus規格，從30天縮短至15天。美國戰爭部把安和局DSCA移到武獲後勤科技轉移次長室底下，希望DSCA能直接跟美軍本身的國防廠商、國防作業流程結合，不要政策走完程序後，還要走武獲後勤跟科技程序。換言之，在前端程序調整之後，可以省下數月不等的作業流時間。

一位國防部資深高層官員受訪表示，他過去曾經看過，從送出發價書到知會國會時間最長的案子，就是劍龍級潛艦的重型魚雷，花了2年，中間各部門無法連結，程序疊床架屋，而且是單一項目，所以美方現在要改掉這些，簡單而言，美方把國會審查的嚴格程度降低、時間縮短，國防部跟國務院前端審查跟訂約都縮短，就是希望加速作業。

一位綠營黨政人士說，台美雙方都希望加速台灣的武器獲得，美國方面也在推動「武獲制度改革」，反觀在台灣的在野黨，卻是背道而馳提出「先有報價書，國會才審查」，這種極可能造成軍武籌獲程序紛亂，甚至導致延宕的構想，不是真的希望提升國防戰力，而是嘴巴喊支持，但實際上在拖延的假動作。