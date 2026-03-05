彰化首條行人優先區上路！限速20km...挨轟「像鬼畫符」現場曝

▲彰市首條行人優先區上路。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為了打造行人友善空間，彰化縣政府在彰化市陳稜路劃設了全縣第一條「行人優先區」，希望透過黃色棋盤格標線與20公里速限，提醒駕駛人減速禮讓。然而這項美意才剛上路，就引爆民怨，不少在地居民與商家看著滿地紅、黃、綠交錯的標線，直呼眼花撩亂，甚至痛批「這到底在畫什麼？根本像鬼畫符！」

這條全長不到300公尺的「行人優先區」，從陳稜路中正路二段一路延伸到和平路，沿途行經4個路口。為了凸顯行人優先路權，路面上不僅鋪設黃色格線，還搭配枕木紋行人穿越道、綠色標線型人行道及路口黃網線，再加上原有的白色箭頭與標誌，放眼望去整個路口色彩斑斕，卻也顯得雜亂無章。

有當地商家就無奈表示，每天開門做生意，看著門口這片「彩色地板」實在看不懂想表達什麼，「對我們商圈真的沒什麼幫助，反而覺得視覺很混亂。」也有民眾直言，這種設計雖然是為了安全，但看起來就像把俄羅斯方塊畫在地上，時速不能超過20公里，第一眼看到根本反應不過來，尤其當紅色、黃色、綠色標線交錯鋪設，再加上陽光反射或雨天濕滑，更讓機車族感到恐慌。

交通處表示，這個路段是參考市公所向國土署申請補助的行人路網規劃成果選定的，因為這裡位處小西商圈，有高賓閣、阿璋肉圓、貓鼠麵等知名景點，人潮穩定、步行頻繁，非常適合作為人本交通的示範區。

交通處也強調，在規劃階段就已經和彰化市公所、地方里長充分交換意見，甚至還在農曆年前辦了現場會勘，針對道路條件、商家需求、車流特性進行整體評估，凝聚初步共識後才審慎推動。設置行人優先區不只是交通工程，更結合了街道環境改善與商圈發展，希望營造「人本優先、車輛慢行」的環境。