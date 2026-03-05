和逸飯店台南西門館11週年　《飛天小女警》野餐派對登場

▲和逸飯店台南西門館推出《飛天小女警》野餐派對活動，吸引親子族群關注。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



位於台南的和逸飯店·台南西門館迎來開館11週年，特別攜手華納兄弟探索公司旗下《卡通頻道》（Cartoon Network）人氣卡通《飛天小女警》，於飯店4樓奇趣操場全新打造「戶外草地空間」，並舉辦《飛天小女警》野餐派對啟動儀式。

活動同步推出主題餐點「飛天小女警雙人派對野餐籃」，卡通明星花花、泡泡與毛毛人偶也驚喜現身，為3月至6月春季限定見面會活動揭開序幕，吸引親子族群關注。

飯店表示，全新規劃的奇趣操場「戶外草地空間」，結合春日野餐氛圍與親子闖關遊戲，不定期安排互動活動，打造安全又輕鬆的戶外遊戲場域。配合主題活動，Cozzi KITCHÉN餐廳推出「飛天小女警雙人派對野餐籃」，每組售價1160元（另加10％服務費），份量適合2大2小共享，即日起每日限量預訂。

只要預訂野餐籃套餐，即可在指定野餐時段免費使用專屬野餐籃與野餐墊，輕鬆在草地席地用餐，同時加贈孩童奇趣操場暢玩體驗，讓親子旅客不需自備道具，也能享受完整的戶外野餐樂趣。

餐點設計則以《飛天小女警》三位主角的代表色為靈感，由Cozzi KITCHÉN主廚依戶外野餐情境打造方便分享的餐點組合。甜點部分包括清爽不膩的「花花鮮果優格杯」與「藍莓百香優格凍」，選用在地水果製作，搭配呼應角色色系的「三色馬卡龍」。主食則有「酪梨鮮蝦堡」與外酥內軟的「黃金小可頌」，並搭配炸物拼盤與水果沙拉杯。

飲品部分則推出角色特調「泡泡藍柑橘特調」與「花花火龍果鳳梨氣泡飲」，採玻璃杯盛裝，不僅拍照吸睛，也落實環保永續概念。整體餐點設計兼顧美味與視覺效果，成為野餐派對的亮點之一。

此外，飯店也規劃《飛天小女警》卡通明星見面會，花花、泡泡與毛毛將於3月8日、4月3日、5月9日及6月6日限定登場，與粉絲近距離互動合影。只要預訂「飛天小女警雙人派對野餐籃」，即可在草地野餐時同步參與見面活動，讓大小朋友一次體驗主題餐點與卡通角色互動的樂趣。

飯店也宣布將於3月9日起推出「卡通甜蜜能量假期」一泊二食住房專案，雙人入住3600元起，內容包含早餐、卡通明星拼豆DIY體驗與「飛天小女警歡樂套餐」，並可加價升級雙人派對野餐籃，結合住宿、餐飲與手作體驗，打造完整的卡通主題假期。