中東戰事升溫天然氣儲存吃緊　蘇俊賓籲中央配套因應資訊透明

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院院會時提出建言。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院會今召開行政院院會，會中討論「老宅延壽機能復新計畫」，預計投入50億元特別預算補助老舊公寓或透天宅進行結構安全評估、設備修繕及建築立面改善。桃園市副市長蘇俊賓提出建議，老舊住商混合大樓輔導管理是重大的課題，籲請中央可「舊厝換新衫」；此外，以美與伊朗衝突造成中東戰事升溫，造成天然氣儲存吃緊，中央擬啟動燃煤備用電力，蘇俊賓則呼籲預先部署空品配套與資訊透明預先因應。

蘇俊賓表示，以桃園為例，消防局盤點六層以上住商混合大樓共159處，2024年消防安檢時有104處不合格，占百分之65.4%。經過兩年積極輔導，高度的介入管制、提供部分補貼，還有百分之二十沒辦法合格，原因包含管理設備修繕費用動輒上百萬，費用高昂、產權複雜而且管理權責不明、店家更換頻繁產生的裝修責任歸屬，如果缺乏有效輔導管理，猶如城市裡的不定時炸彈，中央應該藉由這次的計劃納入高風險族群。

蘇俊賓認為，鑑於這類老舊住商混和大樓在公安上存在高風險，桃園已透過治安會報平台，由消防、環保、警察及民政單位跨局處合作。經第一階段公安及消安缺失盤點，首波鎖定27處較高風險大樓，並依據有無管委會組織及有無資源等區分為四大類，分別擬訂輔導管理策略，並搭配公安輔導團介入輔導，對於願意配合的管委會也提供適當補助，目前輔導已具初步成效，有18處通過消防安檢，其他也分階段陸續改善中，如果能整合中央資源挹注，將提高輔導改善的能量。

內政部長劉世芳回應，目前老宅延壽機能復新計畫是以補助4到6層樓老舊公寓建物為主，針對桃園的建議將會研議其他的管道及方式協助。

此外，針對以美與伊朗衝突造成中東戰事升溫，院會中經濟部針對我國能源供應影響及因應進行報告，因天然氣供應逐漸吃緊，中央擬增加四處電廠燃煤啟動備用電力的因應準備。

蘇俊賓提醒，相關資訊應公開揭露，同步規劃環境監測與排放減量配套，透過模型推演實際影響區域，強化地方溝通以降低環境衝擊。

蘇俊賓呼籲，面對當前局勢，能源穩定是重中之重，每當遇到特殊國際情勢時，經濟部必須啟用備用電力計畫，燃煤將取代天然氣成為重要發電原料，林口、大林、台中及興達電廠將首當其衝，需提早投入因應。啟用大量的燃煤作為備用燃料的可能性越來越高，相關配套包含空氣污染監控與防制設備的提早部署、排放量總量減量的規劃也應該同步啟動，這些資訊民眾應該知道，尤其是在大氣模型推估下，實際會受影響區域的民眾更應知道，增加燃煤勢必伴隨如粒狀汙染物、硫氧化物及氮氧化物等污染物濃度變化，中央應做好資訊揭露與溝通。

行政院長卓榮泰表示，台電備用機組調度均依照法定程序規範，若未來進入緊急狀況，將要求台電依照法定程序執行。