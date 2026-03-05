陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸全國人大會議5日上午在北京召開，宣布今年國防支出成長約7%。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，最近台灣在吵的國防特別預算，是8年1.2兆元新台幣，也就是一年才增加1500億元（新台幣），中共則是一年就增加了6000億元（新台幣），「這個規模比台灣多太多，所以就算不能齊頭並進，也要加緊趕上才行。」

梁文傑5日在例行記者會上提到，陸方數據的可信度，國際上很多學者都在辯論，沒有一個確定的說法，但可以確定的是，以「購買力平價」計算，中共支出1兆美元所能買到的軍備與招募的軍隊人數，絕對高過美國用同樣金額能買到的規模，因為兩邊物價水準不同。

梁文傑指出，陸方今天公布國防支出約1.91兆元人民幣，約8.8兆元新台幣，是台灣的11倍，光是增加的部分，一年就增加了7%，也就是6000億元新台幣。

▼天安門閱兵。（圖／路透社）



梁文傑說，最近台灣在吵的國防特別預算，是8年1.2兆元新台幣，也就是一年才增加1500億元（新台幣），中共則是一年就增加了6000億元（新台幣）。

梁文傑強調，這個規模比台灣多太多，所以就算不能齊頭並進，也要加緊趕上才行，「即使在經濟狀況不穩、民間消費低迷之下，它們還是願意把大筆預算放在軍事支出，這對台灣當然是有威脅的。」

另外，對於大陸國務院今年「政府工作報告」的涉台內容，梁文傑指出，就是延續反獨、反干涉、促統、促融，內容與過去調性一致，除文字稍有微調外，看不出重大變化。