藍軍購條例拍板後韓國瑜宴請盧秀燕+藍委　憂心與新加坡差距拉大

▲盧秀燕、韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜今（5日）宴請台中市長盧秀燕及多位國民黨立委，由於盧將訪美且日前才邀集藍委商討軍購條例，此次午宴備受矚目。據了解，盧秀燕在會中轉達台中產業在關稅與能源問題上的困境與想法，並尋求協助，而韓國瑜則表達對國政問題、民生議題的憂心，也憂心與新加坡差距拉大；此外，由於國民黨團已拍板軍購條例金額，所以在此次會議中討論不多。

盧秀燕預定3月中訪美，有意解決目前國內乃至藍營內部面臨的3大問題，包括對美軍購案能否符合各方期待、美國對等關稅到底會不會疊加，以及藍營內部的疑美論；而盧已於2月26日晚宴約10名藍委，會中就談及軍購條例，羅廷瑋2日在廣播專訪時表示，盧秀燕連假3天不斷蒐集各方意見，不管是因為關稅，產業面臨的壓力，或者現階段軍購部分。

據了解，韓國瑜5日中午在點水樓宴請盧秀燕跟部分藍委，成員包括黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、國民黨文傳會主委吳宗憲、黨中央發言人牛煦庭、徐巧芯、羅智強、王鴻薇、陳菁徽、張嘉郡；另外還有「盧媽三子」羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪。

由於盧秀燕剛辦完中部地區產業說明會，把產業困境、想法彙整給大家，也尋求幫助與關心，所以聚焦在關稅衍生出來的產業問題，以及美伊戰爭產生的能源問題所帶動的產業及台中用電問題；至於國民黨團今已確定推出「3800億+N」的軍購條例，此次會議中討論不多。

與會藍委透露，會中盧秀燕也分享訪美的事情，表示出訪原因是希望能夠讓國民黨有更多溝通機會、多一點管道，不要讓民進黨的謠言與錯誤資訊，讓美方誤解或對國民黨不信任，這是她能出的一份力，也認為應該出一份力。

有國民黨立委轉述，會中韓國瑜也對現在國政問題、民生議題憂心匆匆，認為藍委們都應該關注，並也附和今天所講的能源問題 、關稅問題，以及表達去年大罷免時，國政空轉一年的擔憂，且還主動提到新加坡的成長，認為與我國差距越來越大，讓他很擔憂。