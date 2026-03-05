　
社會 社會焦點 保障人權

只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

▲▼Uber Eats。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲為615元餐點付出18萬代價！基隆外送員少等9分鐘下場慘了。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名楊姓Uber Eats外送員前年送餐時，僅在送達地點等候約1分鐘，未依平台規定等待顧客取餐，便將價值615元的餐點帶走。基隆地方法院近日審結，認定楊男將受託保管的餐點據為己有，已構成業務侵占罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並宣告沒入不法所得615元。

判決指出，事件發生於2024年6月6日19時35分許，楊男接單後依指示前往指定地點送餐。不過當陳姓女顧客下樓準備取餐時，現場已不見外送員，餐點也不翼而飛。經查，楊男雖確實抵達送餐地點，但未將餐點交付給陳女即自行離開，陳女因此憤而報警提告。

法院審理指出，依外送平台相關規定，外送員若抵達後未遇到顧客，應至少等候10分鐘才能離開。然而楊男抵達後僅等約1分鐘，既未完成交付程序，也未經顧客同意，便將原本代為保管的餐點帶走並自行處分，已違反受託義務。

法官認為，楊男身為從事外送業務之人，對餐點具有保管責任，其行為已符合業務侵占構成要件。另考量楊男在審理過程中否認犯行，且未對被害人賠償損失，態度欠佳，但審酌其經濟狀況後，仍依法判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

基隆市一名民眾日前到銀行臨櫃，以「裝潢費用」為由提領200萬元，行員在關懷提問過程中察覺異狀，懷疑可能遭遇詐騙，立即通報警方到場協助。員警趕抵後耐心查證並分析常見詐騙手法，成功勸說民眾打消提領念頭，及時守住其辛苦積蓄，也展現警銀合作攔阻詐騙的防詐成效。

基隆市外送員UberEats業務侵占

