藍版軍購「3800億＋N」　金主CK楊日前已劃底線：有報價才審查

記者鄭佩玟／台北報導

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，但國民黨內多個版本陷入分歧，國民黨中央今（5日）上午搶先在黨團大會前召開記者堅持「3500億＋N」版本，國民黨團隨後也公布國民黨團版本軍購特別條例為「3500億＋N」，並明定僅針對已取得美方正式報價書（LOA）的採購項目放行預算。不過，國民黨團下午發布新聞稿將金額修正為「3800億＋N」。無獨有偶，國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱4天前才強調，「有報價書的，國會依法審查！沒有報價書的，暫緩審議！」

藍營金主「CK楊」楊建綱3月1日時表示，不只支持國防軍購，更要追求符合國家的最高利益與真正需求的軍購。他呼籲執政黨把戰略講清楚、把需求講明白、把項目講透明，否則軍購只會變成選舉工具，最後損害的是人民的利益、國防的力量與社會的信任。

楊建綱指出，軍購重點不是買多少，而是買得對不對，可悲的是，台灣常常不夠理解自己的處境。台灣的關鍵問題在於武器世代的落後，軍購項目的侷限性與台灣戰略位置的重要性不成正比。在中美持續博弈過程中，兩岸的區域風險逐步上升，台美雙方不願面對台灣軍備世代與整體戰略需求的落差、缺乏合作的誠意，這才是對美軍購審核的真正問題。

楊建綱說，他支持強化國防，但要求軍購必須以「新世代、有威力」為前提，真正能提升台灣自保戰力，同時能支撐第一島鏈區域安全。台灣位於第一島鏈核心位置，防衛重點應聚焦在海防能力強化、空防能力提升、區域聯防整合能力。

楊建綱認為，國防建設可以沒有上限，但審查程序不能沒有底線，台灣應要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書，有報價書的，國會依法審查；沒有報價書的，暫緩審議，不存在8000億、9000億的自我設定，「有文件、有內容，有報價、才能審查」。

所以，楊建綱說，金額根本不是問題核心，在野黨不該被迫自我捆綁，程序合法與戰略合理才是核心。軍購審查是國會監督責任，不是無條件背書，退回重提是程序監督的一部分，不是反國防；若軍購方案僅服務所謂印太、第一島鏈戰略布局，卻未充分回應台灣自身防衛需求，就必須要求修正。