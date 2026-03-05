舊厝換新衫！老宅延壽計畫5月開放申請　砸50億拼3目標創100億產值

▲行政院今通過內政部提出的老宅延壽計畫，預計5月開放申請，將投入50億拼3目標創100億產值。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（5日）在行政院會報告「老宅延壽機能復新計畫（114-116年）」。本計劃預計5月起受理申請，將投入50億特別預算，由內政部針對屋齡30年以上4至6樓公寓及6樓以下透天住宅，辦理室外及室內修繕補助，讓老宅在不拆除、不重建的前提下，全面提升安全與機能。行政院長卓榮泰期盼，此計劃能完成「補助普及化」、「服務擴大化」及「建材國產化」等3大目標，預計可提供超過新台幣100億元產值。

行政院長卓榮泰說，我國屋齡30年以上建築物，已逾半數存在許多空間機能不足、無障礙設施不足、管線老化及高齡者居住不便等問題。面對我國面臨超高齡社會、極端氣候、地震風險及國際情勢變動等種種挑戰，積極改善既有建築物機能並提升居住環境，是當前政府守護人民生命財產安全及提升國家整體韌性的重要工作。

▼內政部「老宅延壽計畫」5月起開放申請登記，讓民眾舊厝換新衫。（圖／內政部提供，下同，點圖放大）

卓榮泰指出，本計畫經行政院邀集相關部會多次研商，內政部也在各地舉辦多場次座談會，獲得熱烈迴響。綜合座談會各項意見，本計畫由內政部、經濟部及衛生福利部共同合作，在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」中，編列50億元，期盼完成「補助普及化」、「服務擴大化」及「建材國產化」3大目標。

內政部次長董建宏指出，老宅延壽計畫說明會，目前全國已舉辦15場，各縣市民眾參與踴躍，依據因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法草案規定，民眾應先申請室外公共安全項目，始得申請室內優化項目，以確保整體居住品質同步提升。

以公寓為例，室外補助項目包括外牆整修、屋頂防水隔熱、樓梯間修繕及公共管線更新、外掛式空調管線整理、老舊招牌及違規物或違建拆除、增設電梯與無障礙設施等8項公共安全與機能改善工程，須至少選擇3項，方可申請室內居家安全優化項目，如扶手設置、防滑改善、高低差消除及防墜設施等。若住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元，讓高齡者與家人住得更安心、更便利。

為擴大整體補助效益，內政部同時整合跨部會資源，包括經濟部針對屋頂面積1,000平方公尺以下建物增設太陽光電設施每案最高補助30萬元（家戶設置屋頂太陽光電加速計畫）、購置能源效率1級冷氣或冰箱每台補助3,000元（住宅家電汰舊換新節能補助）。

還有衛福部針對失能等級2以上對象，輔具及居家無障礙每3年最高補助4萬元（輔具及居家安全無障礙環境改善服務）。此外，地方政府須依財力分級編列修繕補助分擔款，以落實中央地方協力機制，共同擴大補助效益。