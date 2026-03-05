共機近期不擾台了？　安全官員：川習會前試圖營造錯誤印象

▲國防部釋出我空軍監控共機殲16型機畫面。（資料照／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

中國解放軍近期在台灣周邊的軍事行動明顯降溫，根據我國防部公開資訊，從2月27日至今，已經連續多日沒有共機進入台灣的防空識別區（ADIZ）。對此，我安全官員表示，可能與中國國家主席習近平希望與美國總統川普會面前，營造平和的氣氛，試圖營造錯誤印象，表現出「我很和平，朝和平邁進，因此該停止對台出售武器」。

一位台灣的安全官員向路透社表示，中共解放軍降低共機活動，可能與中國國家主席習近平希望與美國總統川普會晤前，降低緊張情勢相關，營造平和的氣氛。

安全官員表示，北京可能試圖營造一種「錯誤印象」，表現出「我很和平，我正朝向和平邁進，因此你（指美國）應該停止對台出售軍武」。

不過，國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲則分析，日前的整肅可能是「主要原因」，他指出，中國軍方正在進行指揮體系的調整，而這些變化很可能削弱整體戰備能力。

台灣的安全官員特別提醒，「現在沒有來，不代表未來不會來，而且不排除正在準備更大規模的行動」。該位官員說，不可以把這段時間的軍事活動減少，就解讀是北京政策出現轉變。