藍提軍購「3800億+N」　卓榮泰以蓋房子為喻：地基怎麼打？

記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團今（5日）推出「3800億+N」的軍購條例。對此，行政院長卓榮泰以「蓋房子」為喻，強調1.25兆的特別預算跟條例，應該是一個整體的規畫，不容打折，「我還是會誠懇地拜託立法院將這樣的預算能夠審議而且通過，而且及時地讓我們派上用場，維護國家的安全」。

▲行政院長卓榮泰 。（圖／記者黃克翔攝）



卓榮泰說，還是再一次很誠懇的希望，在野黨團在立法院的程序中，能儘快將行政院1.25兆的軍購特別條例付委，並在之後能審慎審議，「這個是政府經過國防專業很縝密的規劃，也考慮到國家國防的需要，更考慮到國家財政年度的規劃，所以是非常精密的作業」。

但卓榮泰表示，現在很少看到，有任何的預算編列是用「多少錢+N」的方式來進行，這完全是不確定性的，「如果政府今天要蓋一個120坪的房子，你說你先蓋30坪，以後再來『+N』慢慢蓋，那我地基怎麼打？內部的空間怎麼規劃？生活的機能怎麼配置？都完全沒有辦法達到我們整體規劃的一個目的」。

「所以還是誠懇希望，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例跟預算，經過專業的規劃之後，對未來我們國防的需要絕對是整套的。」卓榮泰喊話，尤其總統一再的強調，包括台灣之盾，包括AI高科技能夠強化擊殺鏈，以及發展軍工產業，讓本地的、在地的產業能夠全速的來加入軍工相關產業當中，這三個目的、三個目標是同時存在，而且必須全面達成的。

卓榮泰呼籲，1.25兆的特別預算跟條例，應該是一個整體、不容許打折，「我還是會誠懇的拜託立法院，將這樣的預算能夠審議而且通過，而且及時的讓我們派上用場，維護國家的安全」。