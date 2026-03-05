熱血經典賽開打！雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」　邀鄉親助威

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

世界經典棒球賽熱血開打，中華隊全力拚戰國際賽場，為台灣爭取最高榮耀。為凝聚全民士氣、展現團結力量，雲林縣政府新聞處今（5日）日舉辦「為中華隊加油應援活動」，邀請民眾齊聚一堂，共同為中華隊吶喊助威，以實際行動力挺台灣棒球。



▲「藝享雲林」雲林縣政府115年藝文及講座活動-3月競賽加油月《世界棒球經典賽轉播》 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

本次活動自上午10時20分起展開，首先進行暖場活動與貴賓入座，現場播放歷屆經典賽精彩畫面，帶動熱烈氣氛；由主持人開場並介紹出席長官與來賓；隨後由長官及來賓致詞，為中華隊送上最誠摯的祝福與期勉。上午11時起，全體與會民眾一同觀看賽事直播，現場加油聲此起彼落，氣氛沸騰。





縣長表示，棒球是台灣的國球，更是世代共同的記憶。世界經典棒球賽不僅是一場國際運動賽事，更是凝聚國人情感的重要時刻。期盼透過應援活動，讓選手在海外征戰時，也能感受到來自家鄉最溫暖、最堅定的支持。





活動現場，大家手持國旗與加油道具，高喊「台灣加油！中華隊加油！」，展現團結一心的精神。雲林縣政府邀請鄉親持續關注世界經典棒球賽賽事，一起為中華隊加油打氣，讓世界看見台灣的熱情與實力。讓我們齊心應援，為台灣英雄喝采！