嘉義熱血引爆！WBC經典之戰應援派對盛大登場

▲▼ WBC熱血引爆！嘉縣「經典之戰 光躍台灣」應援派對盛大登場 結合燈會打造運動旅遊雙饗宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火正式點燃，全台球迷陷入瘋狂！嘉義縣政府特別結合「2026台灣燈會」系列活動，自3月5日起至8日於「戀人公園」盛大舉辦「經典之戰 光躍台灣」限定大型應援派對。嘉義縣長翁章梁今（5）日親臨現場，手持加油棒與民眾共同吶喊助陣，邀請全國民眾來到嘉義，體驗「白天熱血觀賽、夜間浪漫賞燈」的獨家跨界魅力。

縣長翁章梁表示，棒球是台灣的國球，而嘉義擁有深厚的體育底蘊。本次應援派對特別選在台灣燈會期間舉辦，是希望結合國際頂尖賽事與在地觀光，形塑完整的旅遊體驗。他強調，這不僅是一場體育轉播，更是嘉義推動文化與體育「強強聯手」的成果展現，希望透過大螢幕的震撼感官，讓國際看見嘉義的熱情與創意。

為打造最高規格的應援氛圍，縣府於現場設置大型戶外轉播螢幕，並邀請中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）成員帶動氣氛。此外，縣府也準備了誠意十足的應援好禮：每場賽事皆限量發放100份「特製版酒瓶加油棒」及500份「充氣加油棒」，並於賽事轉播期間加碼抽獎，每場將送出20件極具紀念價值的「限量應援法批」，讓現場球迷化身最強應援團。

活動的高潮預計將出現在3月7日與8日。3月7日晚間7點，將由「Team Taiwan」大型夜間遊行領軍，長達900公尺的隊伍結合專業啦啦隊、體育院校及基層棒球隊，展現運動員的剛毅與藝術之美；緊接著3月8日上午11點，則是備受矚目的「中韓大戰」，預計將湧入千人齊心為中華隊加油，將活動氣氛推向巔峰。

嘉義縣政府誠摯邀請全國球迷與遊客，在這個三月來到嘉義，白天在戀人公園揮灑熱血，夜晚漫步在奪目的台灣燈會燈林中，共同寫下屬於2026年的經典回憶。