　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一日兩變！藍軍購「3800億+N」　綠黨團憂影響爭取先進武器黃金時機

▲▼民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／民進黨團提供）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／民進黨團提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立法院黨團軍購條例版本數字變來變去，從今（5日）一早記者會宣布的「3500億+N」，到下午又改成「3800億+N」版本。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，黨團樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但對該方案中潛藏的多項矛盾與風險表達擔憂，相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。黨團副幹事長陳培瑜也擔憂，院版是經過台美雙方1年討論才接受的，若依照國民黨所提出的版本，就代表我國單方面破壞兩造所協議出來的結果，恐影響後續雙方政府的交流與互信。

針對國民黨版軍購，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但針對該方案中潛藏的多項矛盾與風險表達強烈擔憂，直指相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。

莊瑞雄指出，國民黨過去對國防預算的態度相對強硬，如今表態支持自家版本軍購，某種程度上屬於立場的轉變與善意的展現，民進黨團對於朝野在國防議題上能逐步凝聚共識抱持正面態度。然而，國民黨在表態支持的同時，卻又附加多項新的政治條件與程序限制，不僅使整體方案顯得前後矛盾，更易引發外界質疑其是否在表面支持下暗設新的政治門檻。

對於國民黨要求「先有發價書（LOA）再談預算」的主張，莊瑞雄提出嚴正警告，國際軍購的實務流程並非「先報價才有預算」，而是需要台灣先展現明確的採購意向與預算額度，美方才會啟動內部審查並提出正式報價。若強行倒置程序，不僅導致台灣在爭取先進武器時錯失排隊與採購的黃金時機，更可能讓美方對台灣的自我防衛決心產生誤判，進而延誤軍購時程。

莊瑞雄引用日本首相高市早苗的名言提醒，沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護。他呼籲，國防建設應以展現自我防衛決心為首要，切勿讓採購程序淪為政治拉鋸的籌碼。

此外，針對國民黨團方案的實質內容，莊瑞雄說明，軍購特別條例的初衷在於透過長期且穩定的資金規劃，向國際盟友展現台灣強化防衛能力的堅定決心；但國民黨的版本卻實質上將整體防衛計畫切割成多個階段，導致長期國防建設零碎化。

莊瑞雄說，更令人不解的是，國民黨雖高呼國防採購需「透明、可監督、可負責」，但方案中的「＋N」卻完全未交代後續的金額、具體時程與採購內容，這種模糊不清的後續安排，不僅阻礙國會進行完整的成本效益評估，更與其透明化的訴求背道而馳。

莊瑞雄呼籲國民黨與民眾黨在提出各自的法案版本時，應明確將「非紅供應鏈」納入條文之中。他強調，民進黨版本已將此寫入條例宗旨，核心目的正是為了強化台灣國防產業的自主性，並大幅降低對中國供應鏈的依賴。

莊瑞雄重申，國會監督國防固然是職責所在，但監督絕不能成為拖延的藉口，更不能讓國家安全屢陷新的政治攻防之中，台灣的安全絕非政治口號，亟需要仰賴穩定的制度與長期的資源投入來共同守護。

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團副幹事長陳培瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，院版是8年1.25兆，內容含：採購、系統建置、維修、人力教育及打造非紅產業供應鏈，並經雙方長達一年之協商，若任一項目遭刪減，均可能影響整體防衛作戰構想與聯合作戰體系運作。

陳培瑜認為，既然是經過一年的討論，就代表這樣的結果是台美雙方都可以接受的，但若依照國民黨所提出的版本，就代表我國單方面破壞兩造所協議出來的結果，當然會影響後續雙方政府的交流與互信。

陳培瑜也呼籲，進入委員會實質討論後，還是希望在野黨可以支持院版8年1.25兆的版本，希望在野黨在強化防衛韌性上跟台灣隊站在一起，一起TEAM TAIWAN。

▲▼民進黨立委、民進黨團書記長范雲。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲民進黨團書記長范雲。（資料照／立委范雲國會辦公室提供）

「大家能夠接受，我們的國家安全被打了『2.8折』嗎？」民進黨團書記長范雲也說，國民黨團從阻擋行政院的版本付委，到願意提出自己的版本進行對話，至少是正向的開始。並且，根據記者會的內容，不會放入不合理的「懲罰條款」。

范雲指出，院版包括「打造台灣之盾」、「引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈」和「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」三部分。其中，台灣之盾的建立，除了武器購買，還包含系統建置，以及人員的交流與訓練。

范雲表示，國民黨版本只剩下買8樣武器，不僅刪除系統建置與人員交流，也刪除了「非紅供應鏈」，這個能夠防範戰時遭海空封鎖及紅色供應鏈的自主國防產業。他們的版本把強化防衛韌性及不對稱戰力，簡化為武器的分批購買。更不要提這些精要的國防武器，是賣方市場。

范雲質疑，國民黨內部有9000億，也有6000億的版本。為什麼最後卻選擇了一個縮水最多、打了「2.8折」的版本？

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7檔飆股「抓去關」　處置到3／19
快訊／女騎士遭拖板車爆頭捲車底　送醫不治
伊朗戰機升空遭擊落！　17秒畫面曝光
台灣男子「北海道遇雪崩」遭埋！　意識不清送醫
伊朗小學165死！「連綿小墓坑」心碎畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍軍購條例拍板後韓國瑜宴請盧秀燕+藍委　憂心與新加坡差距拉大

藍版軍購「3800億＋N」　金主CK楊日前已劃底線：有報價才審查

舊厝換新衫！老宅延壽計畫5月開放申請　砸50億拼3目標創100億產值

一日兩變！藍軍購「3800億+N」　綠黨團憂影響爭取先進武器黃金時機

共機近期不擾台了？　安全官員：川習會前試圖營造錯誤印象

藍提軍購「3800億+N」　卓榮泰以蓋房子為喻：地基怎麼打？

國民黨軍購條例版本出爐　民眾黨團：堅持黨團版本從嚴審查

傳藍營首長卸任後將入閣「藍綠合」　民進黨回應了

252名滯留國人抵台　外交部：仍有140餘人在杜拜、目前無人受傷

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

藍軍購條例拍板後韓國瑜宴請盧秀燕+藍委　憂心與新加坡差距拉大

藍版軍購「3800億＋N」　金主CK楊日前已劃底線：有報價才審查

舊厝換新衫！老宅延壽計畫5月開放申請　砸50億拼3目標創100億產值

一日兩變！藍軍購「3800億+N」　綠黨團憂影響爭取先進武器黃金時機

共機近期不擾台了？　安全官員：川習會前試圖營造錯誤印象

藍提軍購「3800億+N」　卓榮泰以蓋房子為喻：地基怎麼打？

國民黨軍購條例版本出爐　民眾黨團：堅持黨團版本從嚴審查

傳藍營首長卸任後將入閣「藍綠合」　民進黨回應了

252名滯留國人抵台　外交部：仍有140餘人在杜拜、目前無人受傷

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

衛福部擬推癌友和家屬免費心理諮商　下半年針對頭頸、肺癌試辦

瘦瘦針安全嗎？營養師曝3警訊：出現快就醫

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

上海鄉村「承德本家」3/8開幕　整桌姓名對中這8字打6折

名古屋主婦命案落幕！凶嫌「27年後」遭檢方起訴　狠殺高中同學妻

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

男性感染HPV更難清除！醫示警「病毒恐潛伏20年」

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」

政治熱門新聞

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

王定宇陷桃色風波　賴苡任：惹錯人了

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

趙少康轟鄭麗文不像話　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例

藍營退將：斬首賴清德是中共選項之一　成功機率高

邱毅：哈米尼勇敢以身殉難　川普判斷錯了！再拖下去台日都出問題

「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷：導彈量不足

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

郭正亮：川普打伊朗發現麻煩大了　我保證美國絕對撐不住恐淡出戰局

綠議員初選「6搶3」激戰　前空服員出線

軍購版本分歧　藍最終版堅持「3500億＋N」

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

更多熱門

相關新聞

傳藍營首長卸任後將入閣「藍綠合」　民進黨回應了

傳藍營首長卸任後將入閣「藍綠合」　民進黨回應了

《CTWANT》日前報導，即將卸任的國民黨籍彰化縣長王惠美有望接任內政部或教育部長，成為「藍綠合」契機，對此傳聞，國民黨地方基層反彈、民進黨彰化議員則樂觀其成。對於王惠美入閣可能性，民進黨秘書長徐國勇今（5日）受訪時表示，這部分個人是真的不知道，相關人事可能是卓榮泰院長、賴清德總統在處理。

國民黨軍購條例版本出爐　民眾黨團：堅持黨版從嚴審查

國民黨軍購條例版本出爐　民眾黨團：堅持黨版從嚴審查

幕後／藍軍購條例改「3800億+N」　增300億意在尋求與民眾黨合作

幕後／藍軍購條例改「3800億+N」　增300億意在尋求與民眾黨合作

被點名角逐彰化縣長　劉和然直球回應：我的戰場就在新北

被點名角逐彰化縣長　劉和然直球回應：我的戰場就在新北

曝藍營「蔣啟川」安內攘外效果　學者：綠營回防南部、台中陷孤島危機

曝藍營「蔣啟川」安內攘外效果　學者：綠營回防南部、台中陷孤島危機

關鍵字：

軍購莊瑞雄陳培瑜范雲民進黨團國民黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面