一日兩變！藍軍購「3800億+N」　綠黨團憂影響爭取先進武器黃金時機

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／民進黨團提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立法院黨團軍購條例版本數字變來變去，從今（5日）一早記者會宣布的「3500億+N」，到下午又改成「3800億+N」版本。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，黨團樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但對該方案中潛藏的多項矛盾與風險表達擔憂，相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。黨團副幹事長陳培瑜也擔憂，院版是經過台美雙方1年討論才接受的，若依照國民黨所提出的版本，就代表我國單方面破壞兩造所協議出來的結果，恐影響後續雙方政府的交流與互信。

針對國民黨版軍購，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但針對該方案中潛藏的多項矛盾與風險表達強烈擔憂，直指相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。

莊瑞雄指出，國民黨過去對國防預算的態度相對強硬，如今表態支持自家版本軍購，某種程度上屬於立場的轉變與善意的展現，民進黨團對於朝野在國防議題上能逐步凝聚共識抱持正面態度。然而，國民黨在表態支持的同時，卻又附加多項新的政治條件與程序限制，不僅使整體方案顯得前後矛盾，更易引發外界質疑其是否在表面支持下暗設新的政治門檻。

對於國民黨要求「先有發價書（LOA）再談預算」的主張，莊瑞雄提出嚴正警告，國際軍購的實務流程並非「先報價才有預算」，而是需要台灣先展現明確的採購意向與預算額度，美方才會啟動內部審查並提出正式報價。若強行倒置程序，不僅導致台灣在爭取先進武器時錯失排隊與採購的黃金時機，更可能讓美方對台灣的自我防衛決心產生誤判，進而延誤軍購時程。

莊瑞雄引用日本首相高市早苗的名言提醒，沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護。他呼籲，國防建設應以展現自我防衛決心為首要，切勿讓採購程序淪為政治拉鋸的籌碼。

此外，針對國民黨團方案的實質內容，莊瑞雄說明，軍購特別條例的初衷在於透過長期且穩定的資金規劃，向國際盟友展現台灣強化防衛能力的堅定決心；但國民黨的版本卻實質上將整體防衛計畫切割成多個階段，導致長期國防建設零碎化。

莊瑞雄說，更令人不解的是，國民黨雖高呼國防採購需「透明、可監督、可負責」，但方案中的「＋N」卻完全未交代後續的金額、具體時程與採購內容，這種模糊不清的後續安排，不僅阻礙國會進行完整的成本效益評估，更與其透明化的訴求背道而馳。

莊瑞雄呼籲國民黨與民眾黨在提出各自的法案版本時，應明確將「非紅供應鏈」納入條文之中。他強調，民進黨版本已將此寫入條例宗旨，核心目的正是為了強化台灣國防產業的自主性，並大幅降低對中國供應鏈的依賴。

莊瑞雄重申，國會監督國防固然是職責所在，但監督絕不能成為拖延的藉口，更不能讓國家安全屢陷新的政治攻防之中，台灣的安全絕非政治口號，亟需要仰賴穩定的制度與長期的資源投入來共同守護。

▲民進黨團副幹事長陳培瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，院版是8年1.25兆，內容含：採購、系統建置、維修、人力教育及打造非紅產業供應鏈，並經雙方長達一年之協商，若任一項目遭刪減，均可能影響整體防衛作戰構想與聯合作戰體系運作。

陳培瑜認為，既然是經過一年的討論，就代表這樣的結果是台美雙方都可以接受的，但若依照國民黨所提出的版本，就代表我國單方面破壞兩造所協議出來的結果，當然會影響後續雙方政府的交流與互信。

陳培瑜也呼籲，進入委員會實質討論後，還是希望在野黨可以支持院版8年1.25兆的版本，希望在野黨在強化防衛韌性上跟台灣隊站在一起，一起TEAM TAIWAN。

▲民進黨團書記長范雲。（資料照／立委范雲國會辦公室提供）

「大家能夠接受，我們的國家安全被打了『2.8折』嗎？」民進黨團書記長范雲也說，國民黨團從阻擋行政院的版本付委，到願意提出自己的版本進行對話，至少是正向的開始。並且，根據記者會的內容，不會放入不合理的「懲罰條款」。

范雲指出，院版包括「打造台灣之盾」、「引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈」和「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」三部分。其中，台灣之盾的建立，除了武器購買，還包含系統建置，以及人員的交流與訓練。

范雲表示，國民黨版本只剩下買8樣武器，不僅刪除系統建置與人員交流，也刪除了「非紅供應鏈」，這個能夠防範戰時遭海空封鎖及紅色供應鏈的自主國防產業。他們的版本把強化防衛韌性及不對稱戰力，簡化為武器的分批購買。更不要提這些精要的國防武器，是賣方市場。

范雲質疑，國民黨內部有9000億，也有6000億的版本。為什麼最後卻選擇了一個縮水最多、打了「2.8折」的版本？