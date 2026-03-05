威震前董座吳明達捲電信詐騙「還散布性影像」　全身而退原因曝

▲威震集團前董事長吳明達與劉姓女子曾有段感情，分手後衍生多起刑事告訴，經檢方調查後予以不起訴。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

威震集團前董事長吳明達與劉姓女子有感情糾紛，2人分手後衍生多起刑事官司。劉女指控吳男在社群平台發布貼文毀損其名譽，並涉嫌恐嚇、恐嚇取財及散布私密影像等罪。不過士林地檢署調查後，認相關證據不足，先後作出不起訴處分；劉女不服提起再議，高檢署審查後認定原處分並無不當，駁回再議，全案確定。

劉姓女子與吳明達曾為男女朋友，兩人分手後關係惡化，劉女指控，吳在通訊軟體微信朋友圈發布貼文，指她在交往期間「腳踏多條船」，要求她返還交往期間贈送的名錶與鑽戒。貼文中並出現「我再次警告！我一定不放過你」等語句，劉女認為已構成恐嚇並損害其名譽，因此報警提告。

不過檢方調查後認為，吳男貼文並未提及劉女姓名、帳號或照片，一般閱覽者難以直接辨識指涉對象，因此尚難認定已達《刑法》公然侮辱或加重誹謗的程度；且相關內容多屬分手後的情緒抒發與個人觀感，仍在《憲法》保障的言論自由範圍內。

至於劉女指控吳男曾出言恐嚇，檢方比對完整對話紀錄後認為，「我一定不放過你」等語句，是在感情爭執情境下的情緒性警告，並未具體表示要危害生命、身體或財產，因此不符恐嚇罪構成要件。

劉女另指控吳男曾以恐嚇方式拍攝性愛影片並散布，但檢方調查指出，相關行為發生時間早於《刑法》妨害性隱私罪施行之前，依法不溯及既往，此外，卷證資料中的照片，並未出現裸露性器官，也不足以引發性羞辱或性慾，因此難認屬於《刑法》所稱的性影像，認定吳也不構成犯罪。

劉女不服提出再議，主張相關貼文在雙方共同社交圈內足以辨識其身分。不過高檢署審查後認為，貼文未揭露可辨識特定對象的資訊，一般閱覽者難以確認指涉對象，且相關言詞未具體指向危害生命或財產，因此認定原不起訴處分並無違誤，依法駁回再議。

此外，警方曾依涉入電信詐騙案件將吳明達移送地檢署偵辦，警方移送指出，被害人因加入名為「巴黎一家親（越南）」的Telegram群組，遭詐騙集團成員以投資理財為由誘騙匯款，最終損失約新台幣30萬元。

警方追查群組成員時發現吳明達帳號亦在群組中，因此將他列為嫌疑人移送偵辦。不過檢方調查後認為，吳男僅是被朋友加入該群組，並未在群組內招攬投資或參與詐騙分工，也沒有證據顯示他從中獲利，因此認定犯罪嫌疑不足，將吳不起訴處分。