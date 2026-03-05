　
國際

美軍洽談中！　金融時報：擬向烏克蘭採購「防空無人機」

▲伊朗見證者（Shahed）無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗見證者（Shahed）無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》引述烏克蘭業界人士說法報導，五角大廈與至少一個波斯灣國家，正在洽談採購烏克蘭的防空無人機，透過更低成本，抵禦伊朗無人機的攻擊。

汲取烏克蘭經驗　波斯灣國家洽談中

美伊衝突爆發之後，波斯灣國家持續使用昂貴的愛國者飛彈（Patriot missiles），抵禦伊朗的見證者（Shahed）攻擊無人機。但隨著愛國者飛彈庫存逐漸減少，中東各國紛紛轉向基輔，尋求對抗俄羅斯無人機方面的武器與實戰經驗。

報導指出，伊朗「見證者」無人機造價僅約3萬美元，愛國者系統使用的PAC-3攔截飛彈卻要價數百萬美元。基輔則是領先全球，研發出成本僅約數千美元，不僅便宜還可量產的防空無人機，對抗俄羅斯製造的見證者無人機。

一名烏克蘭官員形容，與五角大廈的討論是「敏感」話題，「但烏克蘭防空無人機能以極低成本攔截見證者，各界對此興趣明顯激增」。一名當地業界人士透露，任何烏克蘭武器系統的銷售行為，包括境外生產的產品，都必須與基輔當局協調。

▼烏克蘭境內發現的伊朗見證者無人機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 烏克蘭軍方發布一張未標註日期的照片，烏克蘭境內發現伊朗Shahed無人機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基表態支援　但有1前提

烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，他已與卡達國家元首阿勒薩尼（Tamim bin Hamad Al Thani）、阿聯酋總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）聯繫，討論使用烏克蘭的反無人機技術。

他強調，「烏克蘭在對抗見證者無人機方面的專業知識，目前是全球最先進的」，但任何合作都必須在「不削弱烏克蘭自身防禦能力」的前提下進行。

在另一份聲明中，澤倫斯基指示官員向尋求防空無人機的國家「提出方案」，並表示烏克蘭有能力協助「恢復波斯灣的安全航行」。

澤倫斯基指示支援中東！曾被伊朗無人機狂轟　輸出實戰經驗

 
