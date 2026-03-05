台中西屯排骨店「超大肥鼠」瓦斯檯吃Buffet　食安處出手了

▲台中西屯排骨店驚見有「超大肥鼠」爬上瓦斯檯，逛大街吃到飽。（圖／翻攝Threads）



記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區一家知名排骨便當店驚傳嚴重食安疑慮！近日有民眾前往該店準備用餐時，赫然發現一隻「超大肥鼠」竟在廚房瓦斯台上悠哉穿梭，驚悚畫面被拍下並上傳網路，引發網友熱烈討論與恐慌。對此，台中市食品藥物安全處回應，強調已完成錄案，將立即派員前往現場稽查。

影片拍下，該隻老鼠體型碩大，在油膩的瓦斯爐具與管線間爬行，狂吃爐具附近的食物屑，衛生環境令人堪憂。網友傻眼「現實版料理鼠王」、「太噁心」。

台中市食安處表示，食安處已正式錄案，並將依程序派員前往現場進行實地稽查。食安處強調，若稽查發現業者確實有不符合《食品良好衛生規範準則》之情形，將當場責令限期改善。

食安處嚴正指出，若業者屆期複查仍未改善，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大者不排除勒令停業。

食安處最後提醒廣大市民，若發現任何店家有衛生管理疑慮，可檢具相關照片或影片等具體事證，透過「台中市政府陳情整合平台」提出檢舉。食安處接獲通報後將儘速依規查處，與市民共同維護食安防線，確保外食族吃得安心。