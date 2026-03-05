2026台灣燈會萌力爆發！　獵狗公守護毛孩祈福

▲▼ 摸寵物神獵狗公祈福、和浪浪拍照，2026台灣燈會創意動保遊行萌力爆發。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2026台灣燈會在嘉義璀璨登場，除華麗燈飾吸睛，一場別開生面的動保創意宣導遊行更成為全場焦點。嘉義縣家畜疾病防治所（嘉畜所）別出心裁，結合在地工藝「三昧堂」製作的「獵狗公」寵物神，以及兩隻來自「浪浪就業服務站」的療癒犬，在人潮匯聚的燈區展開「萌力十足」的小遊行，成功將動保理念融入節慶氛圍。

遊行隊伍中最受矚目的，莫過於由三昧堂精心打造、源自鹿草圓山宮的「獵狗公」寵物神。作為全台少見守護犬隻與人類情誼的信仰象徵，「獵狗公」神偶在遊行中化身為毛孩的守護者。許多民眾紛紛輕摸神像狗頭，為家中寵物祈求平安，讓動物保護與在地信仰文化交織出溫暖且具深意的畫面。

此次參與遊行的兩隻小狗，曾是無人問津的流浪犬，在「浪浪就業服務站」的耐心訓練下，蛻變為穩定且自信的療癒犬。牠們在人群中穿梭，用溫柔眼神與民眾互動，展現出經過訓練後的「專業與親人」。許多孩子原本對犬隻感到畏懼，卻在互動中放下戒心，露出驚喜笑容，深刻體現「每一隻浪浪都在等待一個溫暖的家」。

嘉義縣長翁章梁親自呼籲，希望透過這種具情感感染力的方式，讓民眾在歡慶燈會之餘，思索「生命」的重量。嘉畜所現場推廣**「飼主五大責任」**，包括：

完善照顧：提供適當食物與生活環境。

醫療照護：給予必要的醫療守護。

法規落實：完成寵物登記與絕育。

環境尊重：外出繫繩並隨手清理狗便。

終身守護：承諾不棄養，陪伴毛孩走過一輩子。

嘉畜所表示，現場發放的小布偶吸引大量親子駐足，透過詢問認養資訊與合影留念，已在民眾心中種下尊重生命的種子。縣府強調，未來將持續推動「以認養代替購買」，打造人與動物和諧共處的友善城市。