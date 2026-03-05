　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又是閃燈路口釀禍！與休旅車猛撞...機車女騎士卡車底送醫

▲休旅車與機車碰撞，女騎士捲入車底。（圖／民眾提供）

▲休旅車與機車碰撞，女騎士壓入車底。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮發生今(5日)下午1點15分左右，一起驚險車禍。一輛機車與一輛休旅車在行政街與糖北東街的路口發生猛烈碰撞，撞擊力道之大，不僅發出巨大聲響嚇壞附近居民，機車連同女騎士更是當場被壓在休旅車車底，動彈不得，場面令人怵目驚心，所幸消防救護人員緊急動用機具將人拉出，緊急送醫急救。

附近民眾聽聞碰撞聲後紛紛出門察看，赫然發現一輛機車卡在汽車下方，趕緊打電話向消防局求救。彰化縣消防局獲報後，立即派遣溪湖分隊出動2輛消防車、1輛救護車及5名消防人員火速趕往現場。抵達後，救難人員發現年約53歲的黃姓女騎士右腿被緊緊夾在車底，情況十分危急。

▲休旅車與機車碰撞，女騎士捲入車底。（圖／民眾提供）

▲休旅車與機車碰撞，女騎士壓入車底。（圖／民眾提供）

為了把握黃金救援時間，消防員迅速使用「頂舉氣墊」深入車底，小心翼翼地撐高車輛，順利將受困的黃女從車底救出。經救護人員初步檢傷，黃女意識清楚，但右小腿有開放性骨折、臉部也有撕裂傷及多處肢體擦傷，現場緊急為她固定骨折部位及止血後，隨即由救護車火速送往彰化基督教醫院救治，所幸沒有生命危險。而57歲的鄭姓休旅車女駕駛則是受到驚嚇。

警方事後對雙方進行酒測，酒測值均為0，初步排除酒駕嫌疑。根據初步調查，雙方當時行經設有閃光號誌的路口，機車沿糖北東街東往西直行，休旅車則沿行政街北往南行駛，疑似在路口未注意車前狀況而發生碰撞。至於詳細的事故原因及肇事責任歸屬，警方還需要進一步調查釐清。

溪湖分局也藉此呼籲所有用路人，行經設有閃光號誌的路口時，務必遵守「閃紅燈應停車再開、閃光黃燈應減速慢行」的規定，並隨時注意左右來車，才能確保自己與他人的行車安全。

快訊／7檔飆股「抓去關」　處置到3／19
快訊／女騎士遭拖板車爆頭捲車底　送醫不治
伊朗戰機升空遭擊落！　17秒畫面曝光
台灣男子「北海道遇雪崩」遭埋！　意識不清送醫
伊朗小學165死！「連綿小墓坑」心碎畫面曝

