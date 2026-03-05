嘉義優鮮東京食品展亮相　拓展日本農產品市場

▲▼ 嘉義優鮮進軍東京食品展，4月前進西武獅主場舉辦品牌日 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

亞洲最大、世界第三大的「東京國際食品展」將於3月10日至13日隆重登場。嘉義縣政府今年以「阿里山的美好滋味」為主題，由翁章梁縣長親自領軍，集結山、海、平原的優質農特產品組成「嘉義隊」，向國際買家展示嘉義農業的品牌深度與創新實力。

為擴大品牌影響力，嘉義縣政府今年出奇制勝。今（5）日行前記者會上，翁章梁縣長特別邀請富邦悍將啦啦隊員卡洛琳及奶昔同台大跳應援舞，為參展廠商提振士氣。縣府宣布將於4月結合世界棒球經典賽（WBC）熱潮，於日本埼玉縣西武獅主場舉辦「嘉義優鮮品牌日」。透過台日共同熱愛的棒球文化，設置互動攤位與產品展售，讓嘉義農產精選深入日本球迷心中。

翁章梁表示，日本是台灣極為重要的農產外銷市場。過去一年，「嘉義優鮮」已成功進駐誠品生活日本橋、神農生活近鐵百貨，連京都與大阪都能品嚐到來自阿里山的咖啡。今年戰略更進一步，將攜手日本知名亞洲食品超市「亞洲太陽市場」（Asia Supermarket）旗下三間門市，開展為期四個月的專區展售。翁縣長強調，未來的策略是「展覽接單、通路落地」，除了精品百貨，更要滲透進地方型家庭超市，讓嘉義產品成為日本民眾的日常生活首選。

嘉義農產品的品質已深受國際肯定，如烏魚子獲選為日本駐外館處年節禮品，蔬果脆片亦穩定出口新加坡。除了日本市場，縣府也將於4月21日至24日轉戰「新加坡國際食品展」，鎖定東南亞華人市場。

嘉義縣政府透過「日星雙展」與實體通路的長期佈局，正逐步構建穩定的海外銷售網絡。嘉義優鮮將持續以嚴選品質，帶領台灣農產業走上世界舞台，開創更多國際市場新契機。