評論「網傳徐巧芯查罷團戶籍」　主播許貴雅等4人挨告不起訴

主播許貴雅日前到北檢出庭，為被控告妨害名譽案接受檢察官訊問 。

記者劉昌松／台北報導

去年全國大罷免期間，網路上傳出有罷團成員被立委徐巧芯查戶籍，成為政論節目《新台灣加油》話題之一，許巧芯公開否認並要求栽贓的人道歉未果，控告主播許貴雅、台北市議員許淑華、罷團成員「小令」等4人涉嫌妨害名譽及違反《選罷法》，台北地檢署調查後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

這起查戶籍官司起因於徐巧芯在2025年6月10日，為反罷免舉辦宣講活動時，GRACE吳靜怡前往踢館，許巧芯在發言時提到有人住在「違建」，陪吳靜怡到場但坐在台下的「剷除黑芯」發言人小令自認為遭到針對。

小令事後在廣播節目中質疑，徐巧芯為何知道她們家是違建？李姓女網友接著在Threads上po文，直指「徐巧芯居然去查我朋友的戶籍地址，還用她們家的頂樓加蓋來威脅她」，雖然徐巧芯隨後公開澄清，「不知道罷免團體住在哪裡，也不曾動用公權力查詢任何人的戶籍」。

檢察官調查，小令聽到徐巧芯的發言，直覺是徐巧芯知道自己住在違建，因此提出質疑，並經網友轉傳，而政論節目據此進行與罷免時事議題相關的討論，被告的4人都沒有妨害名譽犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。