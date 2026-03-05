　
社會 社會焦點 保障人權

遭資策會指控抄襲論文！高虹安拒不認罪　二審4／16宣判

▲▼新竹市長高虹安被資訊工業策進會指控抄襲論文涉犯《著作權法》，智慧財產及商業法院二審5日開庭辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安（中）被資訊工業策進會指控抄襲論文涉犯《著作權法》，智慧財產及商業法院二審5日開庭辯論終結，高求判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

資訊工業策進會指控新竹市長高虹安的博士論文涉嫌抄襲，台北地院一審認定提告逾期判決自訴不受理，上訴二審智慧財產及商業法院審理，今（5日）傳喚時任資策會執行長卓政宏作證，他說確實決定提告，但始終認為學術論文註明引用出處，就不須取得授權，「引用愛因斯坦的研究成果，不必去問愛因斯坦要授權」，高指卓證詞充滿矛盾、求判無罪，資策會請求判處高虹安有期徒刑且不得緩刑，合議庭諭知4月16日上午9點30分宣判。

高虹安於立委任內被控涉詐領公費助理補助款，2024年7月一審被依貪污等罪判刑7年4月、褫奪公權4年，且立刻被內政部停止執行新竹市長職務，二審高院去年（2025年）12月改依偽造文書罪判高虹安6月徒刑、得易科罰金，高今年初已復職，並尋求連任。

▲▼新竹市長高虹安被資訊工業策進會指控抄襲論文涉犯《著作權法》，智慧財產及商業法院二審5日開庭辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安（中）被資訊工業策進會指控抄襲論文涉犯《著作權法》，智慧財產及商業法院二審5日開庭辯論終結，高求判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於旅美教授陳時奮2021年10月18日，以筆名「翁達瑞」在臉書PO文，爆料高虹安2018年攻讀美國辛辛那提機械博士的論文，抄襲資策會2篇期刊論文、涉嫌學術不倫。

資策會最初聲明「資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題」，意指高虹安的博論僅引述、參考資策會期刊論文，未涉及營利、不構成侵權，但1個月後，資策會態度丕變，主張高虹安引用2篇期刊論文各80%與30%，超出合理使用範圍，提起自訴指控高虹安抄襲論文、涉犯《著作權法》。

▲▼時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，被前外交官劉仕傑指控加重誹謗，專程返台到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲旅美教授陳時奮以筆名「翁達瑞」PO文，爆料高虹安的博士論文涉嫌抄襲。（圖／記者黃哲民攝）

一審台北地院審理期間，歷經至少5度協商仍破局，北院在高虹安所涉貪污案宣判當天，以資策會超出6個月時效才提告為由，判決自訴不受理。資策會不服，上訴二審由智財商業法院審理。

二審今開庭傳喚資策會聲請的證人、決定提告的時任執行長卓政宏作證，他表示沒看過陳時奮的PO文，僅聽部屬說過高虹安的博論好像有抄襲資策會期刊論文，直到2022年9月，他確診新冠肺炎在家隔離，接到時任立委高虹安來電才知道消息。

擁有美國密西根大學電腦博士學歷、曾任科技大學教授的卓男說，學術界撰寫論文，一定會引用前人研究成果，只要註明出處，不需要向前人取得授權，例如「引用愛因斯坦的研究成果，不必去問愛因斯坦要授權」，他至今也沒看過高虹安的博論。

但為何任內決定告高虹安抄襲論文，卓男說，是部屬建議比對2篇期刊論文被高虹安博論引用的內容，他當時最關注高虹安有無實際運用期刊論文提及的技術，結果呈現相似度過高，至於資策會時任周姓國會聯絡人、經濟部技術處時任邱姓處長，在媒體爆料後，有無向高虹安表示博論沒侵權，他都不知情。

高虹安的律師團質疑卓男沒講實話，強調公家機關的國會聯絡人不可能擅作主張，膽大包天代替機關向立委表達懲處事件立場，經濟部技術處長更不可能沒獲得長官授權，就跟高虹安表明博論不涉及抄襲，並提出高虹安立委任內從2020年12月28到2022年9月20日，與卓男全部對話紀錄為證，批卓男刻意把自己塑造成「訊息孤島」、什麼都不知道。

卓男依舊一邊堅稱「學術論文沒有人去問授權的啦」，一邊卻又強調沒跟周姓國會聯絡人、經濟部技術處討論高虹安的抄襲案，又推稱部屬去比對論文有無抄襲，「不是我去比對，但是我同意，不過我沒看比對結果，是聽口頭報告」。結束作證坐到旁聽席，卓男仍嘟噥著「我真的什麼都不記得」。

高虹安強調，博論引用的資策會2篇期刊論文，是她任職資策會參與的研究、擔任第一作者，辛辛那提大學證明她「自我引用」、不涉及抄襲與學術不倫，更重要的是，資策會最初聲明不涉及侵權，就是回應陳時奮2021年的爆料，代表資策會早就知情、本案確實提告逾期，卓男證詞有很多漏洞。

高虹安表示，卓男於2022年在立法院不請自來，當時召委沒發開會通知給資策會，且會議主題是「漁電共生」，卓男卻配合民進黨立委在立院質詢，針對她進行攻撃。

資策會委任律師團強調，高虹安搬用資策會的2篇期刊論文，做為博論主要內容，「實際上，只有高虹安本人才知道抄襲，別人都認為她是好學生，是自己做的研究成果」，經過比對才被揭發侵犯著作權，被抄襲的論文都是經濟部補助，被高虹安用來成就自己地位與利益，建請改判有期徒刑、不得緩刑。

高虹安表示，到資策會任職近10年，是她研究所畢業後第一份工作，很感謝資策會給她機會、資助她攻讀博士，當時以為主管鼓勵她幫資策會與辛辛那提大學深化合作，被爆料涉及抄襲後，她跟資策會保持聯繫，從沒聽過對方想和解，反而是「我一直被安撫沒有侵權」，資策會不該「因為政策要求而改變立場」。

高虹安強調「我是創作者，不是營利者」，若真要回顧本案，只能說「我當初不應該太相信主管，應該要求白紙黑字，今天就可以避免這些訴訟」。辯護律師求判無罪，若合議庭對高虹安做不利認定，請求考量審級利益、發回北院一審更審，因高虹安本案被控罪名，經二審判決即確定。智財商業法院去年底已判高虹安須賠償資策會40萬元，可上訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

