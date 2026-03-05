　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑5日提醒，在中國大陸出生、屬兩岸婚姻出生的子女，以及幼年曾在大陸居住過的國人，務必向父母親、家人確認自己是否曾在大陸設有戶籍，以免未來擔任公職遭遇問題。

梁文傑在例行記者會上提到，最近由於李貞秀的立委資格爭議，引發部分國人對於自己是否曾在大陸設籍的疑慮。

梁文傑指出，原來是在中國大陸出生、屬於兩岸婚姻出生的子女，或幼年曾經在中國大陸居住過，這三種狀況都是「第二代」並不是原生的中國大陸人士，或所謂的「陸配」。

梁文傑說，不過，第二代在出生時，有可能被父母代為申請了大陸的戶籍，甚至有的還有對岸的身分證字號，這在認定上，就會變成具有大陸身分，「二代後來回到台灣，在台灣成長，可能根本不知道自己曾經有大陸身分，但這個身分卻是延續的。」

梁文傑提到，實務案例中，有人在中國大陸出生後被父母設籍；也有人是回來台灣成長後，被父母拿身分證件去大陸申請身分；還有人是在台灣或第三國出生，但在成長過程中被父母帶回去申請戶籍。

梁文傑還說，最近有幾個案例，當事人都不知自己有雙重身分，這在未來被檢舉，或者要擔任公職時就會產生問題，「所以我們要提醒，可能有這些情況的朋友，一定要向家人確認清楚，否則以後在就職或是被檢舉時，台灣身分就會出現問題，這是我們所不樂見的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7檔飆股「抓去關」　處置到3／19
快訊／女騎士遭拖板車爆頭捲車底　送醫不治
伊朗戰機升空遭擊落！　17秒畫面曝光
台灣男子「北海道遇雪崩」遭埋！　意識不清送醫
伊朗小學165死！「連綿小墓坑」心碎畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

推動中東局勢降溫　陸將派特使翟雋出訪斡旋

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

千問AI核心負責人突離職　本土培養！曾為阿里最年輕P10技術負責人

2026兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

推動中東局勢降溫　陸將派特使翟雋出訪斡旋

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

千問AI核心負責人突離職　本土培養！曾為阿里最年輕P10技術負責人

2026兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

衛福部擬推癌友和家屬免費心理諮商　下半年針對頭頸、肺癌試辦

瘦瘦針安全嗎？營養師曝3警訊：出現快就醫

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

上海鄉村「承德本家」3/8開幕　整桌姓名對中這8字打6折

名古屋主婦命案落幕！凶嫌「27年後」遭檢方起訴　狠殺高中同學妻

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

男性感染HPV更難清除！醫示警「病毒恐潛伏20年」

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

中華隊首戰3：0惜敗澳洲　「星光幫」男星不捨槓酸民：上場乙次看看

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

大陸熱門新聞

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照 老闆：看到自己初入社會的樣子

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐被取代

國泰班機起飛半小時突失壓 氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通 「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

王毅：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷

陸全國人大會議開幕 破百人缺席！113人創近10年新高

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

太激烈！陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命

更多熱門

相關新聞

來台需「約晤」上海團赴台降級　國台辦：設置無理條件

來台需「約晤」上海團赴台降級　國台辦：設置無理條件

今年台北燈節上海市率團參加降低層級，陸委會指出未收到上海台辦正副主任申請，表示大陸官員來台需「約晤」才許可來台。對此，大陸國台辦發言人張晗今（4）日做出回應，痛批民進黨干擾兩岸正常交流，一再自加「戲碼」、設置無理條件，其行為違背台灣主流民意，必遭民眾反對。

劉世芳外甥遭查　陸委會發「大陸經濟風險警示」

劉世芳外甥遭查　陸委會發「大陸經濟風險警示」

港媒指劉世芳外甥賺紅錢　陸委會譴責

港媒指劉世芳外甥賺紅錢　陸委會譴責

梁文傑Threads剛開就消失！認了「怕上癮」

梁文傑Threads剛開就消失！認了「怕上癮」

退役海龍蛙兵轉機失蹤　陸委會：不在香港

退役海龍蛙兵轉機失蹤　陸委會：不在香港

關鍵字：

陸委會陸配二代陸二代公職雙重身分

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面