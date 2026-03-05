陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑5日提醒，在中國大陸出生、屬兩岸婚姻出生的子女，以及幼年曾在大陸居住過的國人，務必向父母親、家人確認自己是否曾在大陸設有戶籍，以免未來擔任公職遭遇問題。

梁文傑在例行記者會上提到，最近由於李貞秀的立委資格爭議，引發部分國人對於自己是否曾在大陸設籍的疑慮。

梁文傑指出，原來是在中國大陸出生、屬於兩岸婚姻出生的子女，或幼年曾經在中國大陸居住過，這三種狀況都是「第二代」並不是原生的中國大陸人士，或所謂的「陸配」。

梁文傑說，不過，第二代在出生時，有可能被父母代為申請了大陸的戶籍，甚至有的還有對岸的身分證字號，這在認定上，就會變成具有大陸身分，「二代後來回到台灣，在台灣成長，可能根本不知道自己曾經有大陸身分，但這個身分卻是延續的。」

梁文傑提到，實務案例中，有人在中國大陸出生後被父母設籍；也有人是回來台灣成長後，被父母拿身分證件去大陸申請身分；還有人是在台灣或第三國出生，但在成長過程中被父母帶回去申請戶籍。

梁文傑還說，最近有幾個案例，當事人都不知自己有雙重身分，這在未來被檢舉，或者要擔任公職時就會產生問題，「所以我們要提醒，可能有這些情況的朋友，一定要向家人確認清楚，否則以後在就職或是被檢舉時，台灣身分就會出現問題，這是我們所不樂見的。」