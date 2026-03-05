國民黨軍購條例版本出爐　民眾黨團：堅持黨團版本從嚴審查

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨軍購條例版本出爐　民眾黨團：堅持自家黨團版本從嚴審查

▲▼民眾黨立法院黨團4日召開新會期優先推動法案記者會，六位新遞補委員陳清龍、王安祥、洪毓祥、李貞秀、吳春綢及邱慧洳，兩位留任立委劉書彬、陳昭姿各自提出自身想要推動的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團總召陳清龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院國民黨團今（5日）召開黨團大會後，確定推出「3800億+N」的軍購條例。對此，民眾黨團總召陳清龍說，支持國防自主、也會站在納稅人的立場嚴格把關，「對於軍購條例的立場很清楚，付了錢要拿得到、買什麼要清楚」；他指出，依照朝野協商結論，各黨團版本付委後都可以實質審查，會堅持自家黨團版本，從嚴審查軍購條例。

民眾黨團總召陳清龍說，支持國防自主，但也會站在納稅人的立場嚴格把關，對於軍購條例的立場很清楚，付了錢要拿得到、買什麼要清楚，不能開一張1.25兆的空白支票，就要立法院吞下去。

陳清龍表示，民進黨一再抹紅，甚至扣在野黨帽子為中共在地協力者，只是自甘墮落。如果連買什麼都不知道，付了錢也不知道拿不拿得到，就要在野黨只能支持，請問民進黨的立委都是行政院的小弟嗎？如果民進黨的立委不知道怎麼監督，民眾黨團會負起責任。

「再次重申，針對美方目前所宣布要賣給我國的武器，本黨團版本均已列入。」陳清龍強調，民眾黨團版本也有完整的監督機制，要求特別條例通過後，行政院應至立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估。

陳清龍說，依照朝野協商結論，各黨團版本付委後都可以實質審查，會堅持本黨團版本，從嚴審查軍購條例，也奉勸行政院準備好報告，別拖延阻擋國防。

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

