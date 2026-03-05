國民黨軍購條例版本出爐　民眾黨團：堅持黨團版本從嚴審查

▲民眾黨立法院黨團總召陳清龍。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院國民黨團今（5日）召開黨團大會後，確定推出「3800億+N」的軍購條例。對此，民眾黨團總召陳清龍說，支持國防自主、也會站在納稅人的立場嚴格把關，「對於軍購條例的立場很清楚，付了錢要拿得到、買什麼要清楚」；他指出，依照朝野協商結論，各黨團版本付委後都可以實質審查，會堅持自家黨團版本，從嚴審查軍購條例。

民眾黨團總召陳清龍說，支持國防自主，但也會站在納稅人的立場嚴格把關，對於軍購條例的立場很清楚，付了錢要拿得到、買什麼要清楚，不能開一張1.25兆的空白支票，就要立法院吞下去。

陳清龍表示，民進黨一再抹紅，甚至扣在野黨帽子為中共在地協力者，只是自甘墮落。如果連買什麼都不知道，付了錢也不知道拿不拿得到，就要在野黨只能支持，請問民進黨的立委都是行政院的小弟嗎？如果民進黨的立委不知道怎麼監督，民眾黨團會負起責任。

「再次重申，針對美方目前所宣布要賣給我國的武器，本黨團版本均已列入。」陳清龍強調，民眾黨團版本也有完整的監督機制，要求特別條例通過後，行政院應至立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估。

陳清龍說，依照朝野協商結論，各黨團版本付委後都可以實質審查，會堅持本黨團版本，從嚴審查軍購條例，也奉勸行政院準備好報告，別拖延阻擋國防。