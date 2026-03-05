　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無動力帆船橫越7千公里到南非！　探險家陳懷璞3／25啟航

▲台灣探險家陳懷璞3／25啟航　無動力帆船橫越南冰洋7000公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲穿越「咆哮40度、狂暴50度」，陳懷璞遠征南冰洋7000公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣海上探險家陳懷璞繼成功挑戰橫越北大西洋後，將於3月25日再度啟航，從南美洲福克蘭群島出發，駕駛無動力風帆船橫越全球最嚴酷海域之一的南冰洋與南大西洋，航程約7000公里，預計5月抵達南非好望角。此行將穿越強勁西風帶「咆哮四十度」（Roaring Forties）與「狂暴五十度」（Furious Fifties），並面對高達10公尺的湧浪與極端氣候挑戰，若順利完成，陳懷璞可望成為亞洲首位完成此極地航程的探險家。

亞果遊艇集團、台積電青年築夢計畫與教育部青年發展署今（5日）在國立海洋科技博物館舉行記者會，宣布此次遠征計畫。主辦單位表示，除了為陳懷璞送上祝福，也希望藉此提升台灣在國際航海領域的能見度，鼓勵更多年輕世代關注並投入海洋探索。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣探險家陳懷璞3／25啟航　無動力帆船橫越南冰洋7000公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲亞果遊艇集團副董事長鄭寶蓮（右）致贈象徵航行順利的「安平平安劍獅掛布」。

陳懷璞表示，他自7歲起便對海洋充滿嚮往，大學就讀台灣大學電機系時曾研究「魚能發電」技術，並獲得國際科展世界工程力學二等獎。2025年底，他完成橫越北大西洋航行，如今再度挑戰更艱鉅的南半球海域。

南極周邊海域被視為全球最嚴峻的航行場域之一，強風、低溫、浮冰與難以預測的洋流，使航程充滿不確定性。此次航行將完全依靠風力推進，並以太陽、月亮與星辰進行天文導航，在無遮蔽洋面上面對動輒超過10公尺的巨浪，對船體結構、操帆技術及航海經驗都是嚴苛考驗。

▲台灣探險家陳懷璞3／25啟航　無動力帆船橫越南冰洋7000公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲最快樂的探險家陳懷璞分享他的經歷。

陳懷璞指出，為因應高難度航程，團隊已進行長期體能與航海技術訓練，並完成完整航前準備，包括磁場圖、氣象圖、水深圖及天文航海圖等專業資料，以確保航程安全並降低風險。

亞果遊艇集團副董事長鄭寶蓮也在會中致贈象徵平安與守護的「安平．平安」劍獅掛布，祝福航程順利，期盼陳懷璞在亞洲航海史寫下新頁，也讓世界看見台灣的海洋精神。

▲台灣探險家陳懷璞3／25啟航　無動力帆船橫越南冰洋7000公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲左起：國立海洋科技博物館林青海副館長、教育部青年發展署陳雪玉署長、最快樂的探險家陳懷璞、亞果遊艇集團鄭寶蓮副董事長、保利馬品牌行銷總監賴淑怡、台積電青年。

【更多新聞】

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

►派出所長「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：最嚴正態度完整調查

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

►新北人妻「深夜騎車上山」自摔亡！夫接惡耗心碎：不知為何去山區

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7檔飆股「抓去關」　處置到3／19
快訊／女騎士遭拖板車爆頭捲車底　送醫不治
伊朗戰機升空遭擊落！　17秒畫面曝光
台灣男子「北海道遇雪崩」遭埋！　意識不清送醫
伊朗小學165死！「連綿小墓坑」心碎畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

電視劇替身演員墜落職災　文化部祭重手「最重3年禁領補助」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

無動力帆船橫越7千公里到南非！　探險家陳懷璞3／25啟航

熱血經典賽開打！雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」　邀鄉親助威

快訊／宜蘭縣大雨特報　下到明晨

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」：不如嘴巴閉閉

林家正這球最可惜！　台南Josh：比澳洲2支全壘打還遠

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

電視劇替身演員墜落職災　文化部祭重手「最重3年禁領補助」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

無動力帆船橫越7千公里到南非！　探險家陳懷璞3／25啟航

熱血經典賽開打！雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」　邀鄉親助威

快訊／宜蘭縣大雨特報　下到明晨

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」：不如嘴巴閉閉

林家正這球最可惜！　台南Josh：比澳洲2支全壘打還遠

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

上海鄉村「承德本家」3/8開幕　整桌姓名對中這8字打6折

名古屋主婦命案落幕！凶嫌「27年後」遭檢方起訴　狠殺高中同學妻

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

男性感染HPV更難清除！醫示警「病毒恐潛伏20年」

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

中華隊首戰3：0惜敗澳洲　「星光幫」男星不捨槓酸民：上場乙次看看

遭資策會指控抄襲論文！高虹安拒不認罪　二審4／16宣判

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陳怡蓉老公劈頭就講50歲　楊謹華：那壺不開提那壺

生活熱門新聞

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

486先生曝公司困境：只能硬撐

大聯盟專家預測WBC名次...中華隊止步小組賽

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

網購紙箱別囤積！醫師曝「4隱形毒物」

中華隊11點開打！老闆宣布「工作放下」看轉播

馬路4S方格有啥用　內行人解答

搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱

中華首戰澳洲賠率1.4　投注金額估破1.2億

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

更多熱門

相關新聞

福特旗艦7人座休旅小改款

福特旗艦7人座休旅小改款

福特（Ford）自2019年推出第6代Explorer後，這款中大型7人座也迎來中期改款，不僅內外觀大幅優化，也重新精簡編成、取消Hybrid油電動力，並提供BlueCruise進階高速公路自動駕駛系統選配。

MBTI探險家／活在當下的現實主義者篇

MBTI探險家／活在當下的現實主義者篇

提升保育南冰洋意識 國家地理學會宣布為第5大洋

提升保育南冰洋意識 國家地理學會宣布為第5大洋

國家地理學會宣布　南冰洋是世界五大洋之一

國家地理學會宣布　南冰洋是世界五大洋之一

科學家發現地球最乾淨空氣..南冰洋大氣層

科學家發現地球最乾淨空氣..南冰洋大氣層

關鍵字：

南冰洋探險家風帆航行台灣航海極地挑戰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面