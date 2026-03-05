無動力帆船橫越7千公里到南非！　探險家陳懷璞3／25啟航

▲穿越「咆哮40度、狂暴50度」，陳懷璞遠征南冰洋7000公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣海上探險家陳懷璞繼成功挑戰橫越北大西洋後，將於3月25日再度啟航，從南美洲福克蘭群島出發，駕駛無動力風帆船橫越全球最嚴酷海域之一的南冰洋與南大西洋，航程約7000公里，預計5月抵達南非好望角。此行將穿越強勁西風帶「咆哮四十度」（Roaring Forties）與「狂暴五十度」（Furious Fifties），並面對高達10公尺的湧浪與極端氣候挑戰，若順利完成，陳懷璞可望成為亞洲首位完成此極地航程的探險家。

亞果遊艇集團、台積電青年築夢計畫與教育部青年發展署今（5日）在國立海洋科技博物館舉行記者會，宣布此次遠征計畫。主辦單位表示，除了為陳懷璞送上祝福，也希望藉此提升台灣在國際航海領域的能見度，鼓勵更多年輕世代關注並投入海洋探索。

▲亞果遊艇集團副董事長鄭寶蓮（右）致贈象徵航行順利的「安平平安劍獅掛布」。

陳懷璞表示，他自7歲起便對海洋充滿嚮往，大學就讀台灣大學電機系時曾研究「魚能發電」技術，並獲得國際科展世界工程力學二等獎。2025年底，他完成橫越北大西洋航行，如今再度挑戰更艱鉅的南半球海域。

南極周邊海域被視為全球最嚴峻的航行場域之一，強風、低溫、浮冰與難以預測的洋流，使航程充滿不確定性。此次航行將完全依靠風力推進，並以太陽、月亮與星辰進行天文導航，在無遮蔽洋面上面對動輒超過10公尺的巨浪，對船體結構、操帆技術及航海經驗都是嚴苛考驗。

▲最快樂的探險家陳懷璞分享他的經歷。



陳懷璞指出，為因應高難度航程，團隊已進行長期體能與航海技術訓練，並完成完整航前準備，包括磁場圖、氣象圖、水深圖及天文航海圖等專業資料，以確保航程安全並降低風險。

亞果遊艇集團副董事長鄭寶蓮也在會中致贈象徵平安與守護的「安平．平安」劍獅掛布，祝福航程順利，期盼陳懷璞在亞洲航海史寫下新頁，也讓世界看見台灣的海洋精神。

