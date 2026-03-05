　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

252名滯留國人抵台　外交部：仍有140餘人在杜拜、目前無人受傷

▲▼第二批滯留中東國人搭乘阿聯酋航空第EK-366號班機抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺前往接機。（圖／外交部提供）

▲外交部政務次長陳明祺。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

第二批滯留中東國人搭乘阿聯酋航空第EK-366號班機，預計於今（5日）下午3時35分抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺前往接機。陳明祺指出，今日有252人返台，目前仍滯留在杜拜的國人約有140餘人。談及未來是否有撤僑計畫，陳明祺表示，沒有排除，但目前就是盡量協助想要離開的國人離開，因為撤僑要安排專機，得與當地政府溝通協調，時間就會拉比較長，且據了解，各國都還沒有所謂的包機到當地，包括美日都是。

陳明祺受訪指出，昨日回來人數為275人，今日則是252人，包括旅行社與過境、轉機旅客。外交部會盡量掌握，也提醒國人，出國前到外交部網站登記，會比較好掌握人數。目前仍滯留在杜拜的國人約有140餘人，駐處有開設社群以保持聯繫。

▲▼第二批滯留中東國人搭乘阿聯酋航空第EK-366號班機抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺前往接機。（圖／外交部提供）

陳明祺說，這樣的服務，他是有把握比很多國家能做的更周到，「我們有這個能力做，當然一方面是我們外交上的努力」，且在當地的國人也不算多，「不算多有另外一個挑戰，就是我不容易去找到這些人，比較比較零散，但我們就盡力的去做到」。

陳明祺表示，這次伊朗的戰爭在意料之外，是臨時發生的，後來伊朗對周邊國家無差別攻擊，甚至攻擊到一些民用設施、機場等，在此情況下國人當然都會很緊張，外交部就是透過駐處提供國人完整服務，包括協助與航空公司交涉或安排從陸路離開，我國駐處因地制宜，各個地方、不同的駐處有不同的做法。

陳明祺舉例，杜拜因為部分關閉領空，駐處做法就是在機場協助國人，所以要跟國人取得聯繫，「說實在，這個工作不是那樣子容易」，因為很多人是轉機，杜拜和阿布達比是重要轉機點，在此情況下就是先掌握國人行蹤，以及跟當地長居的僑民與工作人員取得聯繫並統計。

陳明祺指出，杜拜部分旅客希望利用原班機的方式到達，但因為要等班機，也有人希望外交部提供陸路讓他們到阿曼。卡達因為全境封閉，必須從沙烏地阿拉伯轉機到其他地方，再回來台灣；像是4日晚間就有協助國人從卡達出發，前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，駐處也到機場接國人，並提供協助與安排。因此，外交部在不同的地方會有不同的做法，再加上人數差異，外交部會跟駐處保持密切聯繫，安排最適合的方案提供給國人。

▲▼第二批滯留中東國人搭乘阿聯酋航空第EK-366號班機抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺前往接機。（圖／外交部提供）

陳明祺也提到，不管是過境滯留的短期旅客或長期僑民，目前統計沒有受傷的國人，外交部會密切觀察，外館也會積極跟地方政府、相關人員掌握相關情況。

談及未來是否有撤僑計畫，陳明祺說明，目前外交部就是盡量協助想要離開的國人離開。以目前掌握人數，都在安排與掌握中。「我沒有排除（撤僑），但目前來說的話，我們還是看看，先以協助國人離開為主」。

陳明祺強調，不是在等待，而是所謂的撤僑要安排專機，得跟當地政府有很多溝通協調，時間就會拉比較長。如果真的情況有需要，「我們沒有排除這樣的一個做法」，但目前就是集中在協助、服務國人，讓他能順利到安全的地方、順利的離開，這是目前的當務之急。

陳明祺指出，據目前了解，「各國都還沒有直接所謂的包機到那個地方」，包括美國、日本在內都是，像美國是登記，是「考慮」用包機的方式來做。外交部會看情況發展，並了解國人（需求），這也是為何他今天到機場，來看所掌握的團客和這種臨時的旅客狀況怎麼樣，藉此做下一步決策的基礎。

▲▼第二批滯留中東國人搭乘阿聯酋航空第EK-366號班機抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺前往接機。（圖／外交部提供）

至於是否接收到有國人聽國台辦建議，拿台胞證去請求幫忙撤離？陳明祺表示，沒有，外交部也跟國人提醒，中國在這次中東情勢中，並非中立的第三方，不像台灣這樣。尤其中國在伊朗協助原先的神權政權鎮壓百姓，都存在風險，當地人對中國的觀感，可能因為中共政府的作為而受影響，「我們會擔心這個問題，才會提醒國人這樣的一個風險」。

陳明祺指出，大家都知道中共總是利用各式各樣的場合（進行統戰），事實上台灣外交部現在提供的服務，「我們的了解事實上是比其他的國家可能都還要更完整、更周到」，這也是外交部本部從中東戰事發生後，就一直在跟外館溝通，要他們把服務做好。

03/03 全台詐欺最新數據

252名滯留國人抵台　外交部：仍有140餘人在杜拜、目前無人受傷

自從美軍攜手以色列從2月28日起襲擊伊朗後，中東緊張情勢升溫，不僅航空運輸受阻，伊朗更揚言封鎖荷姆茲海峽！

以色列伊朗外交部台灣中東局勢美以伊衝突美伊戰爭陳明祺

