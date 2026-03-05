　
社會 社會焦點 保障人權

獨／國有地變收費停車場被控竊佔　國民黨前議員廖正良出庭喊冤

記者黃宥寧／台北報導

國民黨立委廖先翔之父、前新北市議員廖正良，遭控明知新北汐止區水源段4筆土地屬國有，仍鋪設土石與瀝青路面經營收費停車場牟利，涉犯《刑法》竊佔罪。士院今（5）日首度開庭審理，廖當庭否認犯罪，強調自己沒有竊佔國有土地的犯意。由於被告否認犯行，案件將移由審理庭續行準備程序後，再進入實質審理。

▲▼ 廖正良 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲藍委父廖正良涉占4筆國有地，士林地院今開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

今（5）日下午，廖正良現身法院準備開庭，他手上抱著一疊文件，神情略顯嚴肅，面對媒體詢問未多回應便快步走入法院。他比預定開庭時間提早近50分鐘抵達，先在庭外等候開庭。開庭時，廖正良當庭否認竊佔國有土地，強調自己並無不法意圖。

由於被告否認犯行，法院將案件移由審理庭續行準備程序，後續並將視案件情形傳喚相關證人，進一步釐清土地使用及停車場經營情況。

起訴指出，廖正良明知汐止區水源段4筆土地分別由國有財產署與交通部公路局管理，並未取得任何合法使用權源，仍自2021年起鋪設土石、瀝青路面並經營收費停車場。偵查期間，廖正良坦承曾使用相關土地，且有證人證稱曾受其委託協助鋪設柏油。承辦檢察官調閱汐止地政事務所丈量圖、公務用地謄本及警方履勘照片比對後，認定占用事實明確，因此依竊佔罪提起公訴。

然而，廖正良在偵查期間雖已陸續拆除鐵皮棚架、刨除柏油鋪面，並向國產署與公路局補繳占用期間的使用補償金，但相關作為並不影響先前占用國有土地的犯罪成立，因此仍依法起訴，並建請法院量處適當刑度。

此案源於選舉期間媒體揭露，士檢當時分案偵辦，檢方曾會同地政與相關機關多次到汐止茄苳路、新台五路一帶實地複丈，其中先前查出的13筆地號並未落在國有土地上，因此已作成不起訴處分；但另有水源段4筆土地經確認屬國有地，且確實遭占用，才發展成本次起訴。

廖當時指出，自己當初是向私人地主承租茄苳路、新台五路附近多筆土地作為停車場使用，相關案件也曾獲檢方不起訴。至於水源段4筆土地部分，是地政機關丈量後才發現有部分落在國有地，他得知後已立即拆除設施並補繳補償金，強調「沒有竊佔的不法意圖」。

值得注意的是，廖正良過去也曾涉及其他司法爭議。2015年他因受託協助處理違建案件，被控向民眾索賄，遭依《貪污治罪條例》起訴，一審與二審均判處有期徒刑6年、褫奪公權3年，目前案件仍在更審程序中。

