大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

▲▼民眾黨立委李貞秀出示放棄戶籍證明，並授權陸委會協助放棄對岸國籍。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲民眾黨立委李貞秀出示放棄戶籍證明。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

針對陸配李貞秀的不分區立委資格爭議，陸委會主委邱垂正近日接受媒體專訪時表示，李貞秀不具登記參選資格是相當明確的，陸委會將把事證送至中選會，希望中選會「依法行政」。

邱垂正提到，李貞秀就職時自曝，是2025年3月才把除籍證明繳回，他們聽到時也蠻驚訝的，還有立委來檢舉，政府本來是不知道的，「因為她說她是2025年3月才繳回，依照《兩岸條例》第21條，要在台灣任公職，必須要有台灣戶籍滿10年，才可以登記公職候選人或參選公職。」

2004年《兩岸條例》修法建立「單一戶籍制」，規定台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或申領中國大陸護照，「如果台灣人民同時擁有中國大陸護照，或設有戶籍的話，與台灣戶籍相關的所有權利包括選舉、擔任公職等都會喪失。」

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正說，所以從2004年一直到2025年間，李貞秀可能都有「雙重身分」，到了2025年3月才繳回「除籍證明」，顯然只有不到1年，「從《兩岸條例》規範，我們認為她不具有登記參選的資格。」

針對以上發現，陸委會已向中選會表達，在選舉登記查核時，有些制度上的缺漏，因為中選會查核在台灣設籍多久，可能是查戶籍謄本、身分證，並沒有註明繳回放棄戶籍證明的時間點，「這還是要透過內政部戶政司、移民署再去查找，我們也積極把制度的漏洞補起來。」

不過，就李貞秀的個案，就是明顯的違反現行《兩岸條例》，不具備有登記參選的資格，這是相當明確的，「我們也會把事實證據送給中選會，希望中選會能夠依法行政。」

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆
藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　
捷克開轟了！前大聯盟好手3分砲　5局上逼近韓國3比6落後
快訊／新北驚傳割喉血案　女子倒臥血泊中被家人發現
正妹星二代證實離婚　「情斷後尷尬同台」
台澳戰主審好球帶惹議！國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

中國大陸全國人大會議5日上午在北京召開，宣布今年國防支出成長約7%。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，最近台灣在吵的國防特別預算，是8年1.2兆元新台幣，也就是一年才增加1500億元（新台幣），中共則是一年就增加了6000億元（新台幣），「這個規模比台灣多太多，所以就算不能齊頭並進，也要加緊趕上才行。」

「頑固份子」與「打手幫凶」　中共「名單化」成為心理戰工具

「頑固份子」與「打手幫凶」　中共「名單化」成為心理戰工具

陸委會：陸二代若具雙重身分　恐難任公職

陸委會：陸二代若具雙重身分　恐難任公職

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

共機2/27起未擾台與美伊開戰有關？　國防部：非僅以單一指標判定

共機2/27起未擾台與美伊開戰有關？　國防部：非僅以單一指標判定

關鍵字：

李貞秀中共陸委會邱垂正放棄國籍

