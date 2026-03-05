陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

▲民眾黨立委李貞秀出示放棄戶籍證明。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

針對陸配李貞秀的不分區立委資格爭議，陸委會主委邱垂正近日接受媒體專訪時表示，李貞秀不具登記參選資格是相當明確的，陸委會將把事證送至中選會，希望中選會「依法行政」。

邱垂正提到，李貞秀就職時自曝，是2025年3月才把除籍證明繳回，他們聽到時也蠻驚訝的，還有立委來檢舉，政府本來是不知道的，「因為她說她是2025年3月才繳回，依照《兩岸條例》第21條，要在台灣任公職，必須要有台灣戶籍滿10年，才可以登記公職候選人或參選公職。」

2004年《兩岸條例》修法建立「單一戶籍制」，規定台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或申領中國大陸護照，「如果台灣人民同時擁有中國大陸護照，或設有戶籍的話，與台灣戶籍相關的所有權利包括選舉、擔任公職等都會喪失。」

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正說，所以從2004年一直到2025年間，李貞秀可能都有「雙重身分」，到了2025年3月才繳回「除籍證明」，顯然只有不到1年，「從《兩岸條例》規範，我們認為她不具有登記參選的資格。」

針對以上發現，陸委會已向中選會表達，在選舉登記查核時，有些制度上的缺漏，因為中選會查核在台灣設籍多久，可能是查戶籍謄本、身分證，並沒有註明繳回放棄戶籍證明的時間點，「這還是要透過內政部戶政司、移民署再去查找，我們也積極把制度的漏洞補起來。」

不過，就李貞秀的個案，就是明顯的違反現行《兩岸條例》，不具備有登記參選的資格，這是相當明確的，「我們也會把事實證據送給中選會，希望中選會能夠依法行政。」