2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

中國河南知名商超品牌胖東來近期再度因「委屈獎」制度引發討論。公司1月向兩名在工作中遭顧客推打、辱罵的員工發放共1.5萬元（人民幣，下同，約台幣6.8萬元）「侵犯人格尊嚴補償獎」，相關消息曝光後迅速引起熱議，不少人直呼幸福企業。

據《紅星新聞》報導，胖東來2026年1月共發放文明價值相關獎勵72674元（約台幣33.4萬元），其中「侵犯人格尊嚴補償獎」合計15000元，包括時代廣場門市一名後勤員工獲得10000元、新鄉門市一名員工獲得5000元。

其中一名後勤員工是在維持現場秩序時遭顧客推打，因此獲得1萬元補償；另一名新鄉門市員工則是在服務過程中，遭顧客辱罵，最終獲得5000元補償。該獎項屬於公司制度化保障措施，主要用於補償員工在工作中，遭遇語言侮辱或肢體衝突等情況。

報導指出，胖東來早在2024年便調整相關制度，設立分級補償標準，例如遭辱罵最低補償1萬元，若出現毆打等情況，最低補償可達3萬元並追究責任。

除了「委屈獎」外，公司1月還發放其他文明價值獎勵，包括勇敢正義獎16000元（共20例），以及服務項目獎10518元（共120例），用以鼓勵見義勇為及優質服務行為。

不少網友認為，胖東來此舉打破服務業長期存在的「顧客至上、員工必須隱忍」慣例，以實際補償為員工撐腰。有服務業從業者表示，日常工作中常面臨各種委屈，而企業提供制度化支持，能讓員工更有尊嚴地面對顧客，也有助於形成更良性的服務環境。