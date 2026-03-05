　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

▲胖東來發6.8萬委屈獎金。（圖／翻攝自微博）

▲胖東來發6.8萬委屈獎金。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國河南知名商超品牌胖東來近期再度因「委屈獎」制度引發討論。公司1月向兩名在工作中遭顧客推打、辱罵的員工發放共1.5萬元（人民幣，下同，約台幣6.8萬元）「侵犯人格尊嚴補償獎」，相關消息曝光後迅速引起熱議，不少人直呼幸福企業。

據《紅星新聞》報導，胖東來2026年1月共發放文明價值相關獎勵72674元（約台幣33.4萬元），其中「侵犯人格尊嚴補償獎」合計15000元，包括時代廣場門市一名後勤員工獲得10000元、新鄉門市一名員工獲得5000元。

▲河南胖東來超市。（圖／記者任以芳攝，上同）

▲▼ 河南留稿、胖東來、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲河南胖東來超市。（圖／記者任以芳攝，上同）

其中一名後勤員工是在維持現場秩序時遭顧客推打，因此獲得1萬元補償；另一名新鄉門市員工則是在服務過程中，遭顧客辱罵，最終獲得5000元補償。該獎項屬於公司制度化保障措施，主要用於補償員工在工作中，遭遇語言侮辱或肢體衝突等情況。

報導指出，胖東來早在2024年便調整相關制度，設立分級補償標準，例如遭辱罵最低補償1萬元，若出現毆打等情況，最低補償可達3萬元並追究責任。

▲胖東來發放多項獎金。（圖／翻攝自微博）

▲胖東來發放多項獎金。（圖／翻攝自微博）

除了「委屈獎」外，公司1月還發放其他文明價值獎勵，包括勇敢正義獎16000元（共20例），以及服務項目獎10518元（共120例），用以鼓勵見義勇為及優質服務行為。

不少網友認為，胖東來此舉打破服務業長期存在的「顧客至上、員工必須隱忍」慣例，以實際補償為員工撐腰。有服務業從業者表示，日常工作中常面臨各種委屈，而企業提供制度化支持，能讓員工更有尊嚴地面對顧客，也有助於形成更良性的服務環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆
藍營軍購「有發價書才審」恐讓武獲更艱難　美軍售流程一次看懂　
捷克開轟了！前大聯盟好手3分砲　5局上逼近韓國3比6落後
快訊／新北驚傳割喉血案　女子倒臥血泊中被家人發現
正妹星二代證實離婚　「情斷後尷尬同台」
台澳戰主審好球帶惹議！國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

相關新聞

3餐吃辣條炸雞！陸12歲男患「大腸癌晚期」

3餐吃辣條炸雞！陸12歲男患「大腸癌晚期」

河南鄭州一名12歲男童，長期以含糖飲料代替白開水，三餐多以辣條、泡麵、炸雞等高油高鹽零食充飢，幾乎不吃正餐與蔬果。男童近日因反覆腹痛、體重驟降就醫，最終確診為「大腸癌晚期」，並已出現大量腹水與腹腔多發轉移，情況嚴重，令家屬悔恨不已。

她用正宗台灣味「收服」中原胃　

她用正宗台灣味「收服」中原胃　

500億河南「雪王」不只賣奶茶！

500億河南「雪王」不只賣奶茶！

揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

河南老闆賺2.7億人民幣 拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

河南老闆賺2.7億人民幣 拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

