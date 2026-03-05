　
林家正這球最可惜！　台南Josh：比澳洲2支全壘打還遠

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，中華隊首戰對上澳洲。許多球迷直接衝現場應援，也有不少人是全程緊盯轉播，而在第9局時，被封為「心靈捕手」的林家正上場打擊，敲出深遠飛球，然而，最終卻飛不出去，讓許多人覺得非常可惜。

林家正敲出深遠飛球

9局上，陳晨威敲游擊滾地球，快腿衝一壘，澳洲挑戰改判出局；張育成擊出三壘滾地球，原判出局，改判利用失誤安全上壘；吉力吉撈・鞏冠掃安打，中華隊攻占得點圈。這時，林家正上場代打，敲出深遠飛球，讓許多球迷心情激動，然而，最後這顆球卻沒有飛出去，於牆前落下。

台南Josh嘆飛不出去

棒球YouTuber台南Josh就在臉書上發文表示，林家正9局上的中外野飛球，是今天比賽擊球距離最遠的一球，來到398英尺（約121公尺），甚至比澳洲隊的2支全壘打還要遠，但卻偏偏在最遠的中外野，沒有辦法飛出去。

這顆球也讓許多球迷感到可惜不已，紛紛在PTT上直呼，「結果是今天打最遠的」、「往左外野多拉一點不知道有多好」、「已經是全隊打最遠的了」、「打擊狀況不錯，沒飛出去可惜」、「那球如果出去，就太美了」、「真可惜，差點上演奇蹟」。

