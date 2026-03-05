航警淪走私集團門神！縱放夾帶加熱菸26次　收賄近百萬重判8年

▲桃園地檢署偵辦航警局保大陳姓警員於去年4月至9月間，涉嫌收賄縱放楊姓女子等走私集團成員夾帶加熱菸品入境。（資料照／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署偵辦航警局保安大隊陳姓警員涉嫌於年4月至9月間，利用在桃園機場管制區內值勤機會，接收走私集團成員交付之行李協助夾藏加熱菸品離開管制區，或由走私集團將行李運至陳員值勤管制哨，由陳直接放行等方式共26次，收受賄賂達95萬8600元；桃園地院今審結，被告陳男依違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑8年，褫奪公權6年，本案仍可上訴。

檢警調查，桃檢肅貪專組檢察官曾柏涵指揮航警局偵辦40歲楊姓女子等11人組成之走私加熱菸集團，涉嫌行賄航警局保安警察大隊28歲陳姓員警，檢方查出，楊女意圖走私加熱菸入境販賣獲利，透過管道結識航警局陳姓員警，雙方即於去年4月談妥由陳員利用值勤桃園機場入境管制區之便，以工作證進入機場管制區，在管制區內接收走私集團成員交付之行李，協助夾藏離開管制區，或由走私集團成員將行李運至陳員值勤之管制哨，再由陳員直接放行等方式，讓走私集團輸入之加熱菸得不受海關檢查，事後再由走私集團楊女依成功走私之加熱菸數量，以每條50元至150元不等算給付被告陳員賄賂。

檢警查出，陳員於去年9月11日中午再次違法放行被告楊女、68歲（楊女之母）巫女自桃園機場入境管制區南側海關公務門夾帶加熱菸品入境時，經關務署台北關人員察覺攔阻，並通知航警局報請桃檢核發拘票拘提被告陳姓員警等3人。經專案小組深入追查，並分析比對監視器畫面釐清走私集團成員之身分，經數度拘提、搜索，終於破獲該走私集團。

桃檢查出，楊女等人以此方式自去年4月29日至9月11日共走私加熱菸26次，走私加熱菸數量則逾9000條，航警局陳員收受賄賂達95萬8600元，嚴重影響我機場管制安全及增加民眾健康風險，檢方向法院聲請將陳員犯罪所得全數沒收，澈底剝奪被告犯罪所得之目的。

▲桃園地檢署查獲航警局陳姓警員涉嫌於去年4月至9月間，涉嫌收賄縱放楊女等走私集團成員夾帶加熱菸品入境，圖為加熱菸品等證物。（資料照／桃園地檢署提供）

桃園地院審酌，被告陳員身為航警，職司機場警衛安全執行及管制事項之重責大任，身為公務員，本應奉公守法，廉潔自持，竟罔顧法紀，對於違背職務之行為收受賄賂，包庇犯罪，實有損官箴，破壞公務正常運作及執行之公正性，損及國家法益、社會治安，審結，被告陳男依違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑8年，褫奪公權6年。

同案楊姓女子等11人，為一己之私，竟對公務員違背職務之行為交付賄賂，共同為輸入私菸之行為，所為不應輕縱；惟念其等犯罪後面對自身行為錯誤之態度、交回犯罪所得，依行賄罪分處6月至1年月有期徒刑，均諭知緩刑。另需向檢察官指定之政府機關、政府機構或其他符合公益目的之機構或團體提供100至180小時義務勞務，本案仍可上訴。