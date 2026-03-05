傳因王定宇桃色風波震怒　徐國勇：從政黨員應更高標準自我要求

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委王定宇日前遭媒體踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。對於王定宇涉奪人小三的桃色風波，傳出黨秘書長徐國勇為此震怒。徐國勇今（5日）受訪時表示，民進黨每個黨員，言行都應該用更高標準，不只要對自己負責更要對黨負責，每個從政黨員都該謹記在心，希望此事不要影響整個黨的聲譽跟名譽。

對於王定宇近期風波，徐國勇回應，賴清德主席已經講得很清楚，從政黨員要用更高標準檢視自己。所以主席在中常會中已經講得非常清楚，每個黨員都應該做社會的典範。

是否會要王定宇辭去中常委職務？徐國勇表示，中常委的職務有一個程序，程序上不是那麼容易，這也不是他能決定的，自己不是中常委、不是中執委，更不是中評委，他是黨部的秘書長，這不是他的權責。

至於是否會憂心影響選情？徐回應，民進黨每個黨員，言行都應該用更高標準，希望不要去影響到民進黨整個聲譽跟名譽，這是每一個從政黨員應該要謹記在心的。

對於這樣的風波，賴清德是否有特別耳提面命？徐表示，主席已經講得很清楚，就是希望大家用更高的標準要來衡量，每個黨員都要對自己言行負責，也要對黨負責，所以要有更高標準，從政黨員尤其是民代、官員更要如此，這相當重要。