社會 社會焦點 保障人權

3天4火警！女自製助燃器縱火「還回現場欣賞」　緊急送醫安置

▲桃園市鍾姓男子去年6月與家人起爭執後，以塑膠桶購買汽油後潑灑家中地面與哥哥身上企圖縱火，經家人報警才制止。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北市女子密集在住家放火未遂，現在已經被送醫安置。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市1名林姓女子去年底，連續3天在自家公寓1樓大門內縱火，前後4次點火後轉頭就跑，過陣子再繞回來現場觀看，所幸每次火勢都被鄰居及時撲滅未造成傷亡，警方根據監視畫面逮到林女移送台北地檢署，由檢察官依公共危險罪聲押，法官裁定責付家人，檢察官緊急再向法院聲請暫時送醫安置獲准，5日依放火未遂罪將林女起訴。

據了解，22歲的林姓女子有心智障礙情形，以前就曾在家中玩火被家人阻止，若是沒有按時服藥，言行表現像個5、6歲的小孩子，遇到不想回答的問題，就會說不知道、忘記了。

檢警調查，林女2025年12月5日晚間10點左右，先在新北市新店區住處公寓1樓，以點燃鋁罐、木板、紙類的方式縱火，導致公寓樓梯間煙霧瀰漫，鄰居立即持滅火器初步滅火並通知警消。

6日下午1點半左右，林女再次點火，火舌燒上1樓梯間的牆面，同樣被鄰居發現撲滅，1個多小時後，林女點燃腳踏車、畚箕等方式縱火，才剛滅完火的鄰居發現又有煙霧，趕緊出門滅火並報警。

7日下午，林女先在自己家門口測試自己用紙碗、衣架等物品製作的助燃器效果，然後再到1樓樓梯間縱火，還好這次有其他的住戶剛好要回家，一打開公寓大門就發現並立即滅火，警方獲報後進入林女房間，扣到火柴盒11個、蠟燭4個、火種5個，檢察官調查後依法提起公訴。

高雄市鳳山區今日凌晨發生一起酒駕自撞意外。一名王姓男子在酒後騎乘機車行經青年路二段時，疑似因神智不清未注意車前狀況，直接衝撞路邊停車格內的機車，造成王男全身多處受傷送醫。警方到場後對其進行酒測，酒測值 0.29mg/L已達公共危險罪標準，全案將依法移送法辦。

