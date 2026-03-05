離譜三寶！突停放人下車購物「還快車道巴庫」　誇張行徑全都錄

記者賴文萱／高雄報導

離譜三寶！高雄有網友在路上直擊一輛休旅車突然停在內側打雙黃燈 ，讓副駕下車到超商購物」，傻眼痛批，「駕照燒一燒，車子去報廢」。警方經檢視影片，該車駕駛行為涉及多項違規，最高可開罰新台幣2400元，後續將通知駕駛人到案釐清並依法舉發。

▲高雄離譜三寶！突停內線打雙黃燈，還倒車放人下車購物。（圖／Threads／andy2193授權提供）

有網友在社群平台Threads上發文指出，「昨天在高雄遇到目前最扯的三寶… 「停在內側打雙黃燈，副駕下車到超商」 這樣開在路上，乾脆駕照燒一燒車子去報廢，整個看傻…WTF」。

根據網友拍下的畫面，只見一輛灰色休旅車就大剌剌的停在馬路內側，讓副駕駛座的一名婦人走去超商，婦人買完東西後，該輛休旅車見狀竟從快車道倒車到路旁，再讓婦人上車。

▲高雄三寶突停內線打雙黃燈，放副駕去購物，誇張行徑全都錄 。（圖／Threads／andy2193授權提供）

網友見狀後直呼，「太誇張了吧！神扯！檢舉這傢伙！讓他收罰單收到怕」、「一堆三寶真的覺得只要打雙黃燈，隨處皆可停，還有直接停在轉角卡視線的北七」、「啥小？這駕照連雞腿都不能過了吧」。

警方獲報後經審視影片內容，該自小客車駕駛行為涉及多項違規，初步認定違反《道路交通管理處罰條例》相關規定，包含併排臨時停車：違反第55條第1項第4款，處新台幣300元以上600元以下罰鍰；在快車道臨時停車，違反第55條第1項第1款，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

另外，還有在快車道倒車：違反第50條第1款，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。警方表示，針對上述違規行為，合計最高可處新台幣2,400元罰鍰，後續將依據影像內容進一步查證，並通知駕駛人到案釐清後，依法舉發。