政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube）

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵結柬埔寨太子集團在台設點洗錢案，其中在等9名主嫌，移審至台北地院召開接押庭，9人全數獲交保，金額介於30萬元至500萬元。對此，媒體人陳揮文今（5日）痛批，是誰縱容詐騙？就是你們這些法官，最貴的還只是500萬交保，甚至還有30萬交保，自己覺得為什麼台灣是詐騙天堂，不是沒有原因的，司法真的太輕縱了，「柯文哲被收押1年，我請問你這些垃圾被收押多久」？到底是柯文哲比較嚴重還是這些詐騙的比較嚴重？台灣司法已經生病了。

陳揮文於節目《新聞大白話》表示，太子集團在台灣洗錢洗了107億，所以台灣是一個洗錢天堂，為什麼可以洗錢洗成這樣？因為政府很爛，只要跨國開的公司就沒有辦法監管，所以他們買豪宅、買超跑、買雪茄，莫名其妙。

陳揮文表示，打詐四法完全沒用，北院要讓9個洗錢的人交保，那很簡單就叫北檢去抗告就好，還是在睡覺？他也提到，其中一個被告月薪1萬美金，最後以500萬台幣交保，為什麼這個被告月薪有1萬美金？就是那些被詐騙無辜的人的血汗錢，自己就問交保意義在哪？

陳揮文直言，北院這些法官說給這些被告帶電子腳鐐，但柯文哲、黃呂錦茹都被收押，是誰縱容詐騙？就是你們這些法官，大陸處理緬北詐騙4大家族槍斃一堆人，但台灣這9個太子集團幹部都不會被槍斃，因為台灣已經廢死了，就是被民進黨這些人開始實質廢死。

陳揮文說，這些洗錢的人為什麼不去中國「北上廣深」買豪宅、洗錢，要來台北洗錢？因為台灣就是沒有人在管，最貴的還只是500萬交保，甚至還有30萬交保的，自己覺得為什麼台灣是詐騙天堂，不是沒有原因的，司法真的太輕縱了，北檢趕快抗告。

陳揮文強調，「柯文哲被收押1年，我請問你這些垃圾被收押多久」？4個月就被交保了，到底是柯文哲比較嚴重還是這些詐騙的比較嚴重？台灣司法已經生病了。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

傳藍營首長卸任後將入閣「藍綠合」　民進黨回應了

傳因王定宇桃色風波震怒　徐國勇現身親自回應

關鍵字：

柯文哲太子集團陳揮文詐騙交保民進黨洗錢

