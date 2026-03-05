伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟　17秒畫面曝光

▲以色列公布擊落伊朗雅克-130戰機的畫面。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列空軍F-35I戰機4日在伊朗德黑蘭上空擊落一架俄製的伊朗雅克-130型（Yak-130）戰機。到了5日，以色列國防軍公布一段17秒影片，公開伊朗戰機遭擊中墜毀的畫面。

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）表示，這架伊朗雅克-130型戰機從德黑蘭麥拉貝德機場（Mehrabad Airport）起飛，「這對我軍飛機構成威脅」。根據影片，可聽見以軍F-35I戰機飛行員回報，「任務完成，目標已擊落，繼續執行打擊」。

"ביצעתי, המטרה נפלה, נמשיך לתקיפה": תיעוד ראשון ממטוס ה״אדיר״ (F-35I) מפיל מטוס קרב איראני (YAK-130) מעל שמי טהרן.



חיל-האוויר ממשיך לתקוף עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני וסולל את הדרך ליצירת עליונות אווירית בשמי טהרן. pic.twitter.com/RGUX4x1bFK — Israeli Air Force (@IAFsite) March 5, 2026

這是F-35戰機首次擊落有人駕駛的敵機，也標誌著以色列空軍近40年來首次與有人駕駛戰機進行空對空作戰。以軍指出，這次擊落行動發生在伊朗首都德黑蘭上空，由一架F-35I「阿迪爾」（Adir）隱形戰機完成。雅克-130為俄羅斯設計的高級教練兼輕型攻擊機，伊朗近年引進該機型作為空軍訓練與戰術支援用途。

報導指出，這也是以色列空軍近40年來首次擊落敵方有人駕駛戰機。以軍上一次達成類似戰果是在1985年11月24日，當時一架以色列空軍F-15戰機在黎巴嫩上空擊落兩架敘利亞米格-23（MiG-23）戰機。