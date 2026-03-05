2026兩會／1200萬人就業好焦慮 　陸官方：解決技能不匹配、支持AI創業

▲ 《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛先生 。（圖／翻攝 中國網）

記者任以芳／綜合報導

大陸2026年《政府工作報告》將「穩就業」政策首位，面對當前不少年輕人深感就業壓力巨大、社會焦慮感上升的現狀，國務院發展研究中心副主任陳昌盛於今（5）日記者會中指出，今年將針對總量、結構與年輕人等重點群體推出一系列硬措施。他坦言，今年需進入市場的就業群體約2000萬人，扣除退休因素後仍有1200萬個崗位缺口，這也是今年經濟成長目標定在4.5%-5%的核心考量。官方將透過穩定經濟增長、優化學科設置與開發過渡性崗位，全力緩解年輕世代的職涯焦慮。

陳昌盛坦言，今年的《政府工作報告》依然把就業放在一個很重要的位置，把穩就業放在「四穩」首位，提出了一系列的政策措施，主要是從總量、結構和重點群體方面提出了針對性措施。

陳昌盛指出，今年需參加新就業崗位的群體約2000萬人，扣除退休因素，需新增約1200萬個崗位，這也是今年經濟成長目標定在4.5%-5%的核心考量。針對結構性失衡與年輕人就業壓力，官方將透過學科優化、員工制改革及開發過渡性崗位等手段，全力緩解社會焦慮。

陳昌盛表示，結構上重點是促匹配。現在就業形勢，結構性的問題更突出，歸納起來主要有兩類不匹配。一類是技能的不匹配。現在有很多行業在快速發展，但是很多勞動者的技能跟行業發展不匹配。比如從一些市場數據看，人工智能技術方面的招聘崗位很多，但人才供給很少，需供比是3.5：1；像新能源技術工程師的需供比是5.1：1，機器人行業技術人才需供比是5.2：1，有大量的缺口。要解決技能不匹配的問題，很關鍵的是加強教育培訓。

他舉例，短期內主要是加強行業企業合作，開展針對性的技能培訓，建設一批公共實訓基地。今年政府補貼的技能培訓規模力爭超過1000萬人次。優化高校學科設置，使學科專業更好適應實際需要，部署「急需學科專業超常佈局行動」，促進解決技能不匹配問題，就業意願不匹配。

陳昌盛說，多加工製造業，以及家政、養老等服務業，都有大量的崗位缺口，但因為工資待遇、成長空間或崗位認同等方面的原因，導致人才供給不足。比如家政行業，據各方面測算的數據看，缺口有2000多萬人。

陳昌盛指出，今年會推出一些舉措，家政行業原是中介制為主，今後將積極推動從中介制向員工制發展，讓家政服務人員成為正式員工，這樣就增加了就業穩定性，責任機制也會建立起來，稅收優惠、培訓補貼等方面的政策都會加大力度。群體上突出年輕人。高校畢業生、農民工、困難人員都是就業工作的重點，其中年輕人是重中之重，也是家庭支柱。

他預估，今年高校畢業生再創新高，預計達到1270萬人，要採取一系列措施保障年輕人的工作。比如擴大政策性崗位，盤活行政機關、事業單位編制資源，穩定機關事業單位的招錄規模，還要推動適當提高國有企業的校招比例。加大對民營企業的就業支持政策，包括稅收優惠、培訓補貼、貸款貼息，延續實施一次性擴崗補助政策，等等。

未來，陳昌盛指出，要積極開發過渡性崗位，針對部分年輕人存在慢就業的特點，將開發科研助理、教學助理等過渡性崗位。加大對創業的支持，AI出現了以後，降低創業的門檻，提高了創業的可能性。強化支持創業，提供一次性創業補貼、提高創業擔保貸款額度和財政貼息，對創業孵化空間給予免費使用或低成本使用等。