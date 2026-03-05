　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

資深理專台中七期墜樓亡　女兒控遭銀行霸凌「看不到我結婚」

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲女兒說，母親原本個性開朗、熱愛旅遊。（圖／家屬提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市七期上月25日發生憾事，1名54歲女子從商辦大樓26樓墜落身亡，昨天（4日）死者女兒出面控訴，母親為某銀行分行資深理財專員，原本近期就快退休，卻疑似不堪長期遭到職場霸凌，在當天與公司主管開完會後，就墜樓身亡。對此，銀行回應，關於不幸事件深表遺憾與痛惜，經查並無不當對待情事，將持續與家屬聯繫並提供必要協助。

本件案發在開工第3天（大年初九、2月25日）中午12時許，女子自知名商辦大樓26樓高處墜落，不少路過民眾目擊，一度引起騷動。警消獲報到場，發現女子已明顯死亡，未送醫。

女子的女兒昨天向媒體投訴，指母親在某銀行擔任理專多年，相當重視這份工作，曾連續2年拿下全台第一的業績，不僅個性開朗、熱愛旅遊，也跟同事也互動良好，直到3年前一切卻變了調。

女兒指出，從3年前開始，母親疑似遭到主管長期孤立、不平等對待，期間客戶被2度轉移他人名下，等於經營10多年的客戶被瓜分，讓母親完全不能接受，身心健康每況愈下，一度因此請假就醫。

女兒說，母親曾向公司、工會、勞工局申訴，原以為有機會重新開始，但事發當天，母親與主管開完會議後，不明原因情緒崩潰，獨自前往商辦大樓，進而發生憾事；女兒提及，母親再過4個月就可退休領到退休金，且「我快要結婚，媽媽卻無法出現，一想到媽媽可能遭受不公平對待，非常不能接受，希望取得一個真相。」

對此銀行發出聲明表示，該名同仁曾反映過客戶分配問題，本行已立即處理，查出客戶調整是依規定定期進行的輪調，或依客戶意願調整，過程依一般業務機制進行，並無不當對待情事。

中市府勞工局指出，針對本起墜樓意外，其原因尚待查明，勞檢處已派員實施檢查並蒐集相關事證，並函請地檢署提供相驗卷宗等資料，後續再據以研判此案是否屬職業安全衛生法上所稱職業災害，若查有違反相關規範必依法辦理。

勞工局說明，勞工局曾於1月30日及2月9日兩度聯繫勞方家屬並提供調解申請書，截至目前，勞工局尚未接獲勞方家屬提出調解申請案及職場霸凌申訴案件。

另有關職場環境稽查結果，勞工局表示，此分行未有完整的不法侵害預防執行紀錄，違反職業安全衛生設施規則第324條之3規定，將依法通知限期改善。另有關不法侵害事件，職業安全衛生法以課以雇主預防作為義務，至於個案是否觸犯刑法等法律事實，將由法規主管權責單位查處。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7檔飆股「抓去關」　處置到3／19
快訊／女騎士遭拖板車爆頭捲車底　送醫不治
伊朗戰機升空遭擊落！　17秒畫面曝光
台灣男子「北海道遇雪崩」遭埋！　意識不清送醫
伊朗小學165死！「連綿小墓坑」心碎畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭資策會指控抄襲論文！高虹安拒不認罪　二審4／16宣判

快訊／斷魂瞬間曝！高雄女騎士遭拖板車捲車底　送醫搶救不治

只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

山豬市區逛大街嚇壞路人！6警消圍捕不成...「列陣」誘入籠中

威震前董座吳明達捲電信詐騙「還散布性影像」　全身而退原因曝

又是閃燈路口釀禍！與休旅車猛撞...機車女騎士卡車底送醫

自小客轉彎不禮讓！騎士慘被撞「飛越車頂重摔」　驚悚畫面曝

航警淪走私集團門神！縱放夾帶加熱菸26次　收賄近百萬重判8年

離譜三寶！突停放人下車購物「還快車道巴庫」　誇張行徑全都錄

評論「網傳徐巧芯查罷團戶籍」　主播許貴雅等4人挨告不起訴

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

遭資策會指控抄襲論文！高虹安拒不認罪　二審4／16宣判

快訊／斷魂瞬間曝！高雄女騎士遭拖板車捲車底　送醫搶救不治

只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

山豬市區逛大街嚇壞路人！6警消圍捕不成...「列陣」誘入籠中

威震前董座吳明達捲電信詐騙「還散布性影像」　全身而退原因曝

又是閃燈路口釀禍！與休旅車猛撞...機車女騎士卡車底送醫

自小客轉彎不禮讓！騎士慘被撞「飛越車頂重摔」　驚悚畫面曝

航警淪走私集團門神！縱放夾帶加熱菸26次　收賄近百萬重判8年

離譜三寶！突停放人下車購物「還快車道巴庫」　誇張行徑全都錄

評論「網傳徐巧芯查罷團戶籍」　主播許貴雅等4人挨告不起訴

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

上海鄉村「承德本家」3/8開幕　整桌姓名對中這8字打6折

名古屋主婦命案落幕！凶嫌「27年後」遭檢方起訴　狠殺高中同學妻

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

男性感染HPV更難清除！醫示警「病毒恐潛伏20年」

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

中華隊首戰3：0惜敗澳洲　「星光幫」男星不捨槓酸民：上場乙次看看

遭資策會指控抄襲論文！高虹安拒不認罪　二審4／16宣判

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

《單身5》金珉志喊冤：我沒整形！　只有「戴牙套+打填充物」

社會熱門新聞

宜蘭縣議會秘書1家3口失踨　人在大陸

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

花蓮定置漁網發現15米死亡鬚鯨　極具研究價值

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

嘉義燈會流量密碼曝　超兇海鮮妹賣力翻烤

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

太子集團特助月薪19萬　專責搞定高層來台極樂之夜

李姓役男抗命不上課　桃檢署提起公訴

即／高雄女騎士捲拖板車底　安全帽破裂爆血命危

人妻軍官帶同袍「前夫家激戰」　監視器拍到肉肉片

太子集團王昱棠願150萬交保　法官狐疑：台幣還美金

即／17歲少女控遭性侵輕生　速食店前主管不起訴

更多熱門

相關新聞

「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：嚴正調查

「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：嚴正調查

基隆市警察局第一分局忠二路派出所所長徐紹文，遭質疑要求警員洗車時「吮手指」並態度不佳，疑涉職場霸凌，引發外界關注。基隆市警局今（4日）表示，為確保調查過程客觀、公允，已先將徐紹文調離現職，改任警務員，以利後續調查。市長謝國樑指出，相關事件已影響警察形象與社會觀感，市府將以最嚴正態度進行完整調查，釐清事實。

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

南亞科等3業者挨罰！　勞動部北中南同步實施春安勞檢

南亞科等3業者挨罰！　勞動部北中南同步實施春安勞檢

黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

關鍵字：

職場霸凌銀行理專台中墜樓勞工局調查職業安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面