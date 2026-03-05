資深理專台中七期墜樓亡　女兒控遭銀行霸凌「看不到我結婚」

▲女兒說，母親原本個性開朗、熱愛旅遊。（圖／家屬提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市七期上月25日發生憾事，1名54歲女子從商辦大樓26樓墜落身亡，昨天（4日）死者女兒出面控訴，母親為某銀行分行資深理財專員，原本近期就快退休，卻疑似不堪長期遭到職場霸凌，在當天與公司主管開完會後，就墜樓身亡。對此，銀行回應，關於不幸事件深表遺憾與痛惜，經查並無不當對待情事，將持續與家屬聯繫並提供必要協助。

本件案發在開工第3天（大年初九、2月25日）中午12時許，女子自知名商辦大樓26樓高處墜落，不少路過民眾目擊，一度引起騷動。警消獲報到場，發現女子已明顯死亡，未送醫。

女子的女兒昨天向媒體投訴，指母親在某銀行擔任理專多年，相當重視這份工作，曾連續2年拿下全台第一的業績，不僅個性開朗、熱愛旅遊，也跟同事也互動良好，直到3年前一切卻變了調。

女兒指出，從3年前開始，母親疑似遭到主管長期孤立、不平等對待，期間客戶被2度轉移他人名下，等於經營10多年的客戶被瓜分，讓母親完全不能接受，身心健康每況愈下，一度因此請假就醫。

女兒說，母親曾向公司、工會、勞工局申訴，原以為有機會重新開始，但事發當天，母親與主管開完會議後，不明原因情緒崩潰，獨自前往商辦大樓，進而發生憾事；女兒提及，母親再過4個月就可退休領到退休金，且「我快要結婚，媽媽卻無法出現，一想到媽媽可能遭受不公平對待，非常不能接受，希望取得一個真相。」

對此銀行發出聲明表示，該名同仁曾反映過客戶分配問題，本行已立即處理，查出客戶調整是依規定定期進行的輪調，或依客戶意願調整，過程依一般業務機制進行，並無不當對待情事。

中市府勞工局指出，針對本起墜樓意外，其原因尚待查明，勞檢處已派員實施檢查並蒐集相關事證，並函請地檢署提供相驗卷宗等資料，後續再據以研判此案是否屬職業安全衛生法上所稱職業災害，若查有違反相關規範必依法辦理。

勞工局說明，勞工局曾於1月30日及2月9日兩度聯繫勞方家屬並提供調解申請書，截至目前，勞工局尚未接獲勞方家屬提出調解申請案及職場霸凌申訴案件。

另有關職場環境稽查結果，勞工局表示，此分行未有完整的不法侵害預防執行紀錄，違反職業安全衛生設施規則第324條之3規定，將依法通知限期改善。另有關不法侵害事件，職業安全衛生法以課以雇主預防作為義務，至於個案是否觸犯刑法等法律事實，將由法規主管權責單位查處。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995