地方 地方焦點

迎驚蟄動植物活躍　台電基隆區處啟動供電守護行動

▲台電,停電搶修,示意圖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲春雷響守護在！台電基隆區處啟動驚蟄供電守護行動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著春雷初響、萬物甦醒，今（5日）正值二十四節氣中的「驚蟄」。台電基隆區處配合總公司發起的「全台串聯穩供誓師」活動，由處長陳据湖率領各級主管及第一線同仁，在配電大樓舉行宣誓儀式，針對春季動植物活動轉趨頻繁的特性全面強化巡檢，並喊出今年行動口號「節氣驚蟄，萬象更新；穩定供電，台電用心」，展現守護供電韌性的決心。

台電基隆區處表示，「驚蟄」過後氣溫逐漸回升，正是樹木抽芽與鳥獸結束冬眠、活動頻繁的時節。依過往維護經驗，自然生物築巢或誤觸設備，往往是春季線路跳電的主要外力因素之一。為防患未然，區處特別選在驚蟄當天凝聚團隊共識，並透過加強巡檢作業，提升區域供電的穩定度。

▲台電基隆區處啟動驚蟄供電守護行動。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆區處指出，將秉持「預防勝於治療」原則，全方位控管供電風險，持續推動山區樹木修剪、鳥巢摘除、鹽塵害區礙子清洗等維護工程，同時加強配電管路防挖宣導，多管齊下降低外力事故發生機率，確保電力設施安全運作。

陳据湖也呼籲民眾，若發現鳥巢築於電桿、樹木碰觸線路或電線脫落等情形，可通報1911客服專線，或透過「台灣電力APP」報修。台電將持續堅守第一線，並透過與民眾的公私協作，共同守護供電品質的穩定與韌性。

▲台電,停電搶修,鳥巢,示意圖。（圖／記者郭世賢翻攝）

今周四（3／5）驚蟄，國際天星命理風水專家邱彥龍建議，大環境如在濃霧中前行，心持光明，則可逢凶化吉，其中5生肖春雷一響，桃花與偏財運同時炸開。

