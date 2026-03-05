國際蘭展「綻放館」4亮點必逛　蘭獸、蘭花密道驚豔登場

▲2026台灣國際蘭展「綻放館」以實體蘭花打造沉浸式展覽空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



享譽國際的年度盛事「2026台灣國際蘭展」目前在台南後壁農業部花卉創新園區熱烈展出，其中主題館「綻放館」以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心概念，打破過去偏重數位影像展示的形式，回歸自然本質，堅持以「實體蘭花」作為展覽主角，透過四大亮點展區，帶領民眾走入一場從自然起源、共生關係到未來想像的生命旅程。

台南市政府表示，「綻放館」結合土地記憶、永續設計與跨國藝術創作，呈現台灣蘭花產業的文化深度與創新能量，觀展民眾可依序走訪四大主題亮點，感受蘭花在自然、生態與藝術之間所展現的多元面貌。

首先登場的「起源．喚醒之地」以核心象徵「蘭獸（Orchidsaur）」揭開序幕。蘭獸象徵蘭花在島嶼自然環境中的生命力量，透過原生種與育種初代構築的景觀空間，讓觀者仰望蘭花附生於樹木、與自然共生的姿態，展現植物不爭土地、依附共存的生存智慧。

第二展區「邂逅．熱帶共生」則打造沉浸式的「蘭花密道」。在霧氣、水氣與光影交織的空間中，蘭花彷彿與環境共同呼吸，形成如熱帶雨林般的秘境景觀。觀者步入其中，可仰望模擬自然附生態樣的「雨林星空」，體驗人類與自然共存的生態哲學。

第三展區「變異花域」則將蘭花與藝術創作結合，其中最受矚目的，是利用實體蘭花與噴墨藝術重現印象派畫家莫內風格的經典畫面，被稱為「莫內噴蘭」。此外，展區也邀請泰國與越南藝術家共同參與創作，透過不同文化視角詮釋蘭花的藝術語言，展現跨國文化交流的創意火花。

展覽最後來到「未來共生」展區，以「鋼鐵蘭心」為主題，象徵災後重生與島嶼韌性。展場運用風災後留下的彎曲鋼樑作為結構支撐，搭配鏡面與蘭花裝置藝術，呈現即使在災害與破壞之後，生命仍能在裂縫中找到生長力量，象徵台灣蘭花產業面對環境挑戰仍持續前行、邁向未來。

市府指出，「綻放台灣」主題館不僅是一場視覺與藝術的饗宴，也展現台灣蘭花產業在育種技術、文化創意與永續思維上的實力，向世界傳達台灣蘭花持續進化、優雅綻放的生命故事。

2026台灣國際蘭展展期自2月27日至3月16日，每日上午9時至下午6時開放參觀（3月16日最後閉園時間為下午4時），地點在農業部花卉創新園區，歡迎民眾把握展期前往參觀。