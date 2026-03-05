　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國際蘭展「綻放館」4亮點必逛　蘭獸、蘭花密道驚豔登場

▲2026台灣國際蘭展「綻放館」以實體蘭花打造沉浸式展覽空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2026台灣國際蘭展「綻放館」以實體蘭花打造沉浸式展覽空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


享譽國際的年度盛事「2026台灣國際蘭展」目前在台南後壁農業部花卉創新園區熱烈展出，其中主題館「綻放館」以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心概念，打破過去偏重數位影像展示的形式，回歸自然本質，堅持以「實體蘭花」作為展覽主角，透過四大亮點展區，帶領民眾走入一場從自然起源、共生關係到未來想像的生命旅程。

▲2026台灣國際蘭展「綻放館」以實體蘭花打造沉浸式展覽空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，「綻放館」結合土地記憶、永續設計與跨國藝術創作，呈現台灣蘭花產業的文化深度與創新能量，觀展民眾可依序走訪四大主題亮點，感受蘭花在自然、生態與藝術之間所展現的多元面貌。

首先登場的「起源．喚醒之地」以核心象徵「蘭獸（Orchidsaur）」揭開序幕。蘭獸象徵蘭花在島嶼自然環境中的生命力量，透過原生種與育種初代構築的景觀空間，讓觀者仰望蘭花附生於樹木、與自然共生的姿態，展現植物不爭土地、依附共存的生存智慧。

第二展區「邂逅．熱帶共生」則打造沉浸式的「蘭花密道」。在霧氣、水氣與光影交織的空間中，蘭花彷彿與環境共同呼吸，形成如熱帶雨林般的秘境景觀。觀者步入其中，可仰望模擬自然附生態樣的「雨林星空」，體驗人類與自然共存的生態哲學。

▲2026台灣國際蘭展「綻放館」以實體蘭花打造沉浸式展覽空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三展區「變異花域」則將蘭花與藝術創作結合，其中最受矚目的，是利用實體蘭花與噴墨藝術重現印象派畫家莫內風格的經典畫面，被稱為「莫內噴蘭」。此外，展區也邀請泰國與越南藝術家共同參與創作，透過不同文化視角詮釋蘭花的藝術語言，展現跨國文化交流的創意火花。

展覽最後來到「未來共生」展區，以「鋼鐵蘭心」為主題，象徵災後重生與島嶼韌性。展場運用風災後留下的彎曲鋼樑作為結構支撐，搭配鏡面與蘭花裝置藝術，呈現即使在災害與破壞之後，生命仍能在裂縫中找到生長力量，象徵台灣蘭花產業面對環境挑戰仍持續前行、邁向未來。

▲2026台灣國際蘭展「綻放館」以實體蘭花打造沉浸式展覽空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府指出，「綻放台灣」主題館不僅是一場視覺與藝術的饗宴，也展現台灣蘭花產業在育種技術、文化創意與永續思維上的實力，向世界傳達台灣蘭花持續進化、優雅綻放的生命故事。

2026台灣國際蘭展展期自2月27日至3月16日，每日上午9時至下午6時開放參觀（3月16日最後閉園時間為下午4時），地點在農業部花卉創新園區，歡迎民眾把握展期前往參觀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7檔飆股「抓去關」　處置到3／19
快訊／女騎士遭拖板車爆頭捲車底　送醫不治
伊朗戰機升空遭擊落！　17秒畫面曝光
台灣男子「北海道遇雪崩」遭埋！　意識不清送醫
伊朗小學165死！「連綿小墓坑」心碎畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2026台灣燈會萌力爆發！　獵狗公守護毛孩祈福

嘉義優鮮東京食品展亮相　拓展日本農產品市場

嘉義熱血引爆！WBC經典之戰應援派對盛大登場

朴子醫院3月重啟耳鼻喉科門診　解決當地醫療缺口

迎驚蟄動植物活躍　台電基隆區處啟動供電守護行動

國際蘭展「綻放館」4亮點必逛　蘭獸、蘭花密道驚豔登場

台南戶外直播WBC首戰　黃偉哲率民眾熱血應援Team Taiwan

AI科技領航生活素養扎根　黃偉哲宣布台南教育新藍圖

驚蟄鳥獸出沒增風險 台電金門動員54人強化電網　防停電提前出擊

9旬翁散步摔傷無助路旁徬徨　台中暖警逐戶查訪護返家

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

2026台灣燈會萌力爆發！　獵狗公守護毛孩祈福

嘉義優鮮東京食品展亮相　拓展日本農產品市場

嘉義熱血引爆！WBC經典之戰應援派對盛大登場

朴子醫院3月重啟耳鼻喉科門診　解決當地醫療缺口

迎驚蟄動植物活躍　台電基隆區處啟動供電守護行動

國際蘭展「綻放館」4亮點必逛　蘭獸、蘭花密道驚豔登場

台南戶外直播WBC首戰　黃偉哲率民眾熱血應援Team Taiwan

AI科技領航生活素養扎根　黃偉哲宣布台南教育新藍圖

驚蟄鳥獸出沒增風險 台電金門動員54人強化電網　防停電提前出擊

9旬翁散步摔傷無助路旁徬徨　台中暖警逐戶查訪護返家

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

上海鄉村「承德本家」3/8開幕　整桌姓名對中這8字打6折

名古屋主婦命案落幕！凶嫌「27年後」遭檢方起訴　狠殺高中同學妻

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

男性感染HPV更難清除！醫示警「病毒恐潛伏20年」

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

中華隊首戰3：0惜敗澳洲　「星光幫」男星不捨槓酸民：上場乙次看看

遭資策會指控抄襲論文！高虹安拒不認罪　二審4／16宣判

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

地方熱門新聞

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

金門警車知法犯法「逆向違停」

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

金氏紀錄「百足真人」蕭壠香科蜈蚣陣開館108神童登場

記憶混亂誤認失竊　枋警地毯式搜尋助尋回愛車

林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

番路農會農民節表揚24位傑出青農

七堵婦突昏倒路旁額頭擦傷　基隆警即刻伸援送醫

打通城市動線　台中7年補齊道路橋梁建設

9旬翁散步摔傷無助　台中暖警護返家

南投縣打造16處量測站+五合一設備+LINE服務健康平台

更多熱門

相關新聞

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，27日上午在台南市後壁區農業部花卉創新園區盛大開園，宣告為期18天的花卉盛會正式展開，台南市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭花產業的重要重鎮，全球每6株蘭花就有1株來自台南，顯見台南在國際供應鏈中的關鍵角色。

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

2026台灣國際蘭展2/27登場雙展齊發展現花卉科技力

2026台灣國際蘭展2/27登場雙展齊發展現花卉科技力

黃偉哲邀全球賞蘭2026台灣國際蘭展2月底台南登場

黃偉哲邀全球賞蘭2026台灣國際蘭展2月底台南登場

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

關鍵字：

國際蘭展綻放館蘭獸蘭花密道驚豔登場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面