幕後／藍軍購條例改「3800億+N」　增300億意在尋求與民眾黨合作

▲國民黨立院黨團今黨團大會商討軍購條例後，召開「支持對美軍購，捍衛國家安全」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團今（5日）召開黨團大會後，確定共推「3800億+N」版本的軍購條例，但在上午的記者會，才表示為3500億元，對於為何有300億元的落差，黨團書記長林沛祥向《ETtoday新聞雲》解釋，這是由黨團成員建議，最後總召傅崐萁從善如流。據了解，這項金額調整除與「美台軍事合作交流」費用有關外，還考量到要與民眾黨版整合的空間。

立法院朝野協商確定國防特別預算相關條例版本最遲要在3月5日以前提出，藍委徐巧芯草擬8700億版本，國民黨前黨主席朱立倫嫡系、桃園市議員凌濤喊話條例金額應訂9000億，國民黨則由智庫推「3500億+N」版等。國民黨團5日召開黨團大會，討論黨版軍購條，意在取得共識；不過直至昨日，數名藍委表達未看過各個版本的條例草案，只是國民黨文傳會副主委尹乃菁上午則說，黨跟黨團、立委有充分溝通，等等黨團大會通過的版本，就會是國民黨一致的立場。

據了解，國民黨今天的立法院黨團大會，讓黨籍立委充分發表意見，有些人表達支持徐巧芯版本，也有人主張9000億元，甚至有人認為賴政府不執行立法院三讀通過的軍人加薪法案，根本不用理會，而黨中央立場則是堅持條例要限制在政府對政府採購（FMS）且取得美方正式報價書上，現場不少藍委也表達支持。

不過，會中有人提及美國總統川普去年底簽署國防授權法，包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金及要求制定增加美台海巡訓練機會的計畫一事，這部分不是「商購」，同樣也是「軍購」，但不屬於有國會授權的發價書項目，就與黨中央堅持發價書的立場顯得尷尬，而民眾黨團4000億元版本中，保留881億元可用來採購本來沒計畫到的特別需求品項，就可以納進這項沒有發價書的部分，所以建議國民黨版也要保留一定金額。

由於大家意見眾多，但今天就要交版本給立法院議事處統整，所以黨團大會上大家尋求可能暫時性的共識，盡量找到平衡點，且認為藍白還是要共同合作，要提出能跟白營版本有整合空間的數字，所以最後裁示在藍白合作基礎上，可以稍微做調整，至於怎麼調整，交由黨團幹部處理，也就有最後3800億元版本。

有藍委表示，今天會中是做條文上的文字修正，且金額上有小幅調整，項目上仍以黨中央說的，以有發價書的為主，也只是先把院版、民眾黨版跟國民黨版一起於明日交付委員會，後續還有審查、政黨協商階段，大家有意見，還是可以修正。